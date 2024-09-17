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"Конотопська відьма" за місяць кінопрокату зібрала $1 млн

Дар'я Тарасова
17 вересня, 2024 вiвторок
16:20
Кіно

Український горор "Конотопська Відьма", що став режисерським дебютом Андрія Колесника, в українському прокаті зібрав понад 42,5 млн грн

Зміст

Про це повідомила продюсерка фільму Ірина Костюк на facebook.

Драма про помсту російським окупантам "Конотопська відьма", яка вийшла в український прокат 22 серпня, менш ніж за місяць зібрала 42 583 189 грн.

"За місяць в національному прокаті "Конотопська відьма" подолала планку в $1 млн касових зборів. Прокат триває. Смерть ворогам", - написала Костюк.

Загалом на перегляд фільму було придбано 264 134 квитки.

"Конотопська відьма" розповідає про прадавню відьму з Конотопа, яка жорстоко вбиває російських окупантів - убивць її коханого. Кожна наступна смерть кривавіша за попередню.

Сценарій до фільму створив Ярослав Войцишек ("Захар Беркут", "Сторожова застава", "Мавка. Лісова пісня"), який нині служить у ЗСУ. Картина стала режисерським дебютом Андрія Колесника. 

"Конотопська Відьма" стала першою стрічкою з майбутньої лінійки жахів FILM.UA Group, натхненних героїнями з міфологічним бекграундом, які долають зло на тлі сучасних подій.

Головні ролі у фільмі виконали Тетяна Малкова та зірка "Спіймати Кайдаша" і "Чорного ворона" Тарас Цимбалюк. Епізодичні ролі також зіграли ведучий і військовий Даніель Салем, актори і військові Олександр Печериця та Володимир Ращук, а також танцівник і модель ветеран Назар Грабар.


 

Теги:
Культура
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