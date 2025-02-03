Кращі фільми про богів. ТОП-5

Посейдон (Безсмертні)

Хоча Зевс є царем богів, він також є молодшим братом Посейдона, і безсмертні доводять, що Бог Моря не боїться свого брата. Незважаючи на те, що Зевс оголосив смерть усім безсмертним, які впливають на долю людей, Посейдон посилає велику хвилю, щоб убити людей Гіперіона, щоб врятувати Тесея. Протягом усього фільму Посейдон доводить, що є одним із наймогутніших грецьких богів…

Гор (Боги Єгипту)

Гор є богом неба, і його часто бачили з головою сокола. У фільмі "Боги Єгипту" Гор здатний перетворюватися на броньованого звіра, який був срібним і золотим соколом. Він може літати, має надлюдську силу та витривалість, майстерний воїн і має божественний зір. Він не просто міфологічний Бог, а в основному супергерой стародавньої епохи, оскільки він бореться зі своїм дядьком після зради, яка призвела до смерті його батька…

Геркулес (Геркулес)

"Геркулес" заснований на серії коміксів Стіва Мура під назвою "Геракл: Фракійські війни", і на початку грецький напівбог працював найманцем. Однак протягом усього фільму він доводить свою цінність, ставши не лише легендарним героєм, але й здібним лідером, чого не вистачає в інших переказах історії м’язистого воїна. Геркулес у цьому фільмі менш схожий на Бога, а більше на людину, що робить його сильнішим.

Бог (Монті Пайтон і Святий Грааль)

Протягом багатьох років Бог з’являвся в багатьох фільмах і телешоу. Від Моргана Фрімена у "Всемогутньому Брюсі" та Джорджа Бернса у "О, Боже" до Аланіс Моріссет у "Догмі" — у фільмах можна побачити християнське божество різними способами. Однак, незважаючи на те, що всі версії Бога у фільмах були надзвичайно потужними, той, який справді стоїть вище всіх інших, — це Бог із фантастичного фільму "Монті Пайтон і Святий Грааль".

Учасник Python Грем Чепмен озвучив цю сварливу та жартівливу версію Бога, коли він посилає короля Артура в погоню за Святим Граалем. Цей Бог вимогливий і має низьку толерантність до слабкості, оскільки він каже Артуру, що ненавидить пустунство та людей, які постійно кажуть, що їм шкода. Він також визнає, що ненавидить Псалми, тому що вони дуже пригнічують…

Аїд (Персі Джексон і олімпійці)

У світі Персі Джексона є багато могутніх Богів, хоча історія тримає багатьох із цих Богів на задньому плані, а молоді напівбоги займають перше місце в плані дії. Що стосується фільму "Персі Джексон і олімпійці: Викрадач блискавок", то в цьому фільмі головну роль відіграє лише один Бог, і цим Богом є Аїд. У фільмі саме Стів Куган грає роль людини, яка хоче блискавку Зевса.

Бог у цьому фільмі дуже могутній і хитрий і має план, як отримати чудову зброю Зевса та розпочати велику війну між грецькими богами, яка в довгостроковій перспективі принесе йому користь. Цікаво, що могутнім богом у книгах був не стільки Аїд, скільки Арес, історія якого була проігнорована в екранізації…

Джерело