Кращі фільми та серіали про пограбування. ТОП-5
Ми склали для вас п’ятірку фільмів про пограбування з найкращими відгуками
The Bling Ring (2013)
Підліток (Ізраель Бруссар) і його банда одержимих славою юнаків (Кейті Чанг, Таісса Фарміга) використовують Інтернет, щоб відстежити...
У ролях: Ізраель Бруссард, Кеті Чанг, Таісса Фарміга, Клер Жульєн
Режисер: Софія Коппола
Хлопчики Ньютона (1998)
У пошуках порятунку від злиднів техаські фермери (Метью МакКонахі, Скіт Ульріх, Ітан Гоук) здобувають популярність як зухвалі грабіжники банків 1920-х років…
У ролях: Метью МакКонахі, Скіт Ульріх, Ітан Хоук, Вінсент Д'Онофріо
Режисер: Річард Лінклейтер
Бандити (2001)
Джо (Брюс Вілліс) і Террі (Біллі Боб Торнтон) втекли з в'язниці. Проходячи від Орегону до Каліфорнії, ці втікачі грабують банки, щоб профінансувати свій план для нового — і певною мірою законного — життя на південь від кордону…
У ролях: Брюс Вілліс, Біллі Боб Торнтон, Кейт Бланшетт, Трой Гаріті
Режисер: Баррі Левінсон
Небезпека: Diabolik (1968)
Злочинці та поліція намагаються спіймати злодія високих технологій (Джон Філіп Лоу), щоб вкрасти 20-тонний злиток золота…
У ролях: Джон Філіп Лоу, Маріса Мелл, Мішель Пікколі, Адольфо Челі
Режисер: Маріо Бава
2 стволи (2013)
Протягом останнього року агент DEA Боббі Тренч (Дензел Вашингтон) і офіцер розвідки ВМС США Маркус Стігман (Марк Уолберг) працювали під прикриттям як члени наркосиндикату. Поворот: жоден чоловік не знає, що інший є агентом під прикриттям…
У ролях: Дензел Вашингтон, Марк Уолберг, Пола Петтон, Білл Пекстон
Режисер: Балтасар Кормакур
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