Кращі фільми та серіали про пограбування. ТОП-5

The Bling Ring (2013)

Підліток (Ізраель Бруссар) і його банда одержимих славою юнаків (Кейті Чанг, Таісса Фарміга) використовують Інтернет, щоб відстежити...

У ролях: Ізраель Бруссард, Кеті Чанг, Таісса Фарміга, Клер Жульєн

Режисер: Софія Коппола

Хлопчики Ньютона (1998)

У пошуках порятунку від злиднів техаські фермери (Метью МакКонахі, Скіт Ульріх, Ітан Гоук) здобувають популярність як зухвалі грабіжники банків 1920-х років…

У ролях: Метью МакКонахі, Скіт Ульріх, Ітан Хоук, Вінсент Д'Онофріо

Режисер: Річард Лінклейтер

Бандити (2001)

Джо (Брюс Вілліс) і Террі (Біллі Боб Торнтон) втекли з в'язниці. Проходячи від Орегону до Каліфорнії, ці втікачі грабують банки, щоб профінансувати свій план для нового — і певною мірою законного — життя на південь від кордону…

У ролях: Брюс Вілліс, Біллі Боб Торнтон, Кейт Бланшетт, Трой Гаріті

Режисер: Баррі Левінсон

Небезпека: Diabolik (1968)

Злочинці та поліція намагаються спіймати злодія високих технологій (Джон Філіп Лоу), щоб вкрасти 20-тонний злиток золота…

У ролях: Джон Філіп Лоу, Маріса Мелл, Мішель Пікколі, Адольфо Челі

Режисер: Маріо Бава

2 стволи (2013)

Протягом останнього року агент DEA Боббі Тренч (Дензел Вашингтон) і офіцер розвідки ВМС США Маркус Стігман (Марк Уолберг) працювали під прикриттям як члени наркосиндикату. Поворот: жоден чоловік не знає, що інший є агентом під прикриттям…

У ролях: Дензел Вашингтон, Марк Уолберг, Пола Петтон, Білл Пекстон

Режисер: Балтасар Кормакур

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