"Людина майбутнього": Оголосили дату виходу продовження "Супермена"
Друга частина супергеройського фільму Джеймса Ганна "Супермен" отримала назву "Людина майбутнього". Очікується, що премʼєра відбудеться через 2 роки
Про це пише Variety.
Режисер і співголова DC Films Джеймс Ганн оголосив у соціальних мережах офіційну назву та дату виходу проєкту. Фільм "Супермен: Людина майбутнього" (Man of Tomorrow) вийде в кінотеатрах 9 липня 2027 року.
У своєму повідомленні Ганн оприлюднив зображення Супермена з коміксів, де він стоїть поруч із Лексом Лютором у своєму бойовому костюмі, що є досить чітким сигналом того, що продовження і далі зосереджуватиметься на антипатії Лютора до Людини зі сталі. У коміксах DC Лютор (зіграний у фільмі Ніколасом Голтом) створює костюм, щоб відповідати силі та здібностям Супермена.
У серпні генеральний директор Warner Bros. Discovery Девід Заслав особисто оголосив, що Ганн повернеться до написання сценарію та зрежисує продовження повноцінного творчого перезавантаження персонажа.
Фільм заробив понад $611 млн у світовому прокаті цього літа, що зробило його найкасовішим фільмом про супергероїв року.
"Людина майбутнього" вийде після релізів у 2026 році космічного фільму "Супердівчина" та фільму жахів "Глиняне обличчя". Продовження "Супермена" дебютує раніше за фільм "Бетмен 2" Метта Рівза, прем'єра якого наразі запланована на 1 жовтня 2027 року.
- Раніше керівник DC Studios та режисер нового фільму "Супермен" Джеймс Ганн заявив, що стрічка про супергероя є історією іммігранта, який шукає кращого життя в Америці.
