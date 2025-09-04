"Людина майбутнього": Оголосили дату виходу продовження "Супермена"

Про це пише Variety.

Режисер і співголова DC Films Джеймс Ганн оголосив у соціальних мережах офіційну назву та дату виходу проєкту. Фільм "Супермен: Людина майбутнього" (Man of Tomorrow) вийде в кінотеатрах 9 липня 2027 року.

У своєму повідомленні Ганн оприлюднив зображення Супермена з коміксів, де він стоїть поруч із Лексом Лютором у своєму бойовому костюмі, що є досить чітким сигналом того, що продовження і далі зосереджуватиметься на антипатії Лютора до Людини зі сталі. У коміксах DC Лютор (зіграний у фільмі Ніколасом Голтом) створює костюм, щоб відповідати силі та здібностям Супермена.

У серпні генеральний директор Warner Bros. Discovery Девід Заслав особисто оголосив, що Ганн повернеться до написання сценарію та зрежисує продовження повноцінного творчого перезавантаження персонажа.

Фільм заробив понад $611 млн у світовому прокаті цього літа, що зробило його найкасовішим фільмом про супергероїв року.

"Людина майбутнього" вийде після релізів у 2026 році космічного фільму "Супердівчина" та фільму жахів "Глиняне обличчя". Продовження "Супермена" дебютує раніше за фільм "Бетмен 2" Метта Рівза, прем'єра якого наразі запланована на 1 жовтня 2027 року.

Man of Tomorrow. In theatres July 9, 2027. pic.twitter.com/hegJEuRMTk — James Gunn (@JamesGunn) September 3, 2025