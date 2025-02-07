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Найочікуваніша цьогорічна новинка - "Мікі 17"

Олена Чернінька
7 лютого, 2025 п'ятниця
23:20
Кіно фільм «Мікі 17»

Наступний фільм Пон Чжун Хо з Робертом Паттінсоном у головній ролі — це повернення до наукової фантастики, яка одночасно є драматичною та похмуро комедійною. Готуйтеся до перегляду "Мікі 17"

Зміст

"Мікі 17"

Фільм є адаптацією роману Едварда Ештона "Мікі7 (а не 17)" 2022 року, який досліджує "теми ідентичності та безсмертя". Після виходу роман отримав масу похвал, а невдовзі було оголошено про його екранізацію. Поєднання високої концепції в центрі історії, місця дії та розумного гумору, зрозуміло, зробили його ідеальним для Пон Джун Хо. Він зробив собі ім’я як один із найвправніших кінорежисерів сучасності, який одночасно працює над драмою та абсурдистськими ситуаціями.

Роман Едварда Ештона розповідає про Мікі Барнса, одноразового співробітника людської експедиції, яка прагне колонізувати льодовий світ Ніфльхейм. Якщо є місія, яка здається надто небезпечною, екіпаж використовує Мікі. Якщо він помирає, "народжується" нове тіло з більшою частиною його спогадів. 

Все стає дещо складнішим, коли Мікі7 вважають мертвим, а Мікі8 вже генерують. Співіснування двох "витратних матеріалів" - річ небезпечна. Тим часом колонізація Ніфльхейму йде погано, дивні місцеві види, що живуть там, стають все більш непередбачуваними. Незабаром історія стає не тільки про виживання Мікі7 і 8, які живуть одночасно…

Незважаючи на те, що перший трейлер адаптації дуже насичений, більша частина фактичного сюжету тримається в таємниці, хоча ми бачимо, що в якийсь момент обидва Мікі об’єдналися проти системи. 

Але ви, мабуть, помітили, що фільм називається Мікі 17. Чому так? Що ж, відповідь Пон Чжун Хо на CinemaCon 2024 була швидкою та актуальною: "Ця цифра — це кількість разів, коли він помер. Я вбив його на десять разів більше"…

 

 

Джерело

Теги:
Відео
Новини
Суспільство
Культура
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