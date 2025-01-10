Найочікуваніші фільми січня 2025: топ-5
Що ми будемо дивитись в січні – у матеріалі
Будь моєю нареченою
Режисер: Франк Беллок
Безтурботна комедія про багатого чоловіка, який потрапив у серйозну проблему через свою репутацію. Він знаходить звичайну таксистку та переконує її зіграти роль своєї нареченої. Але в міру їхньої "гри" між ними починають зароджуватися справжні почуття…
Пригоди Паддінгтона 3
Режисер: Дуглас Вілсон
Відоме всім ведмежа Паддінгтон вирушає в захопливу подорож до Перу разом із родиною Браунів. Їхня мета — знайти втрачені сліди тітоньки Люсі.
Тепла історія про сімейні цінності та дружбу, доповнена гумором та неймовірними пригодами…
Аларум
Режисер: Майкл Поліш
Група колишніх агентів ЦРУ знаходить секретний документ в уламках літака. Їхнє відкриття запускає ланцюг подій, що загрожує їхнім життям. Захопливий трилер з елементами шпигунської гри…
Вульфмен
Режисер: Лі Уоннелл
Сучасна інтерпретація легенди про людину-вовка. Історія показує, як головний герой, переживши напад перевертня, починає змінюватись. Його сім'я, друзі і він сам змушені шукати відповіді, як зупинити прокляття. Темна та напружена історія, наповнена драмою та жахами…
Партенопа
Режисер: Паоло Соррентіно
Дія розгортається у Неаполі середини ХХ століття. Головна героїня Партенопа — молода та волелюбна жінка, якій доводиться боротися з тиском сім'ї та суспільства...
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