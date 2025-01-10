Найочікуваніші фільми січня 2025: топ-5

Будь моєю нареченою

Режисер: Франк Беллок

Безтурботна комедія про багатого чоловіка, який потрапив у серйозну проблему через свою репутацію. Він знаходить звичайну таксистку та переконує її зіграти роль своєї нареченої. Але в міру їхньої "гри" між ними починають зароджуватися справжні почуття…

Пригоди Паддінгтона 3

Режисер: Дуглас Вілсон

Відоме всім ведмежа Паддінгтон вирушає в захопливу подорож до Перу разом із родиною Браунів. Їхня мета — знайти втрачені сліди тітоньки Люсі.

Тепла історія про сімейні цінності та дружбу, доповнена гумором та неймовірними пригодами…

Аларум

Режисер: Майкл Поліш

Група колишніх агентів ЦРУ знаходить секретний документ в уламках літака. Їхнє відкриття запускає ланцюг подій, що загрожує їхнім життям. Захопливий трилер з елементами шпигунської гри…

Вульфмен

Режисер: Лі Уоннелл

Сучасна інтерпретація легенди про людину-вовка. Історія показує, як головний герой, переживши напад перевертня, починає змінюватись. Його сім'я, друзі і він сам змушені шукати відповіді, як зупинити прокляття. Темна та напружена історія, наповнена драмою та жахами…

Партенопа

Режисер: Паоло Соррентіно

Дія розгортається у Неаполі середини ХХ століття. Головна героїня Партенопа — молода та волелюбна жінка, якій доводиться боротися з тиском сім'ї та суспільства...

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