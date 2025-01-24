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Найочікуваніші серіали 2025 року. ТОП-5

Олена Чернінька
24 січня, 2025 п'ятниця
15:20
Кіно кіно

Мережі та стримери в минулому році створювали менше шоу — ера Peak TV, здавалось, наразі минула — а ті, які потрапили на екрани до людей, особливо в телевізійних мережах, як правило, мали коротші сезони, ніж зазвичай… Що ж, тепер наче все змінюється на краще

Зміст

"Пітт"

Ноа Уайл возз’єднується зі своїм колишнім начальником швидкої допомоги Джоном Уеллсом для нової медичної драми, дія якої відбувається у відділенні невідкладної допомоги лікарні Піттсбурга. Вайл грає доктора Роббі, головного лікаря, і кожен епізод (їх 15 у першому сезоні) триватиме одну годину зміни для Роббі та його команди ординаторів та інтернів...

Пітт

Пітт, Фото: кадр з фільму

"Розрив"

Перший сезон драми, номінованої на премію "Еммі", закінчився (ще в квітні 2022 року) надзвичайним кроком, оскільки Марк С. (Адам Скотт), Хеллі Р. (Брітт Лоуер) та Ірвінг Б. (Джон Туртурро) винесли свої таємні роботи у зовнішній світ, лише щоб виявити деякі тривожні речі про те, що їм сказали в стінах Lumon Industries. У другому сезоні серед нових акторів з’являться Боб Балабан, Гвендолін Крісті, Мерріт Уевер і Алія Шокат…

Розрив

Розрив, Фото: кадр з фільму

"Жовті куртки"

Номінована на премію "Еммі" драма про повноліття, яка розповідає про футболістів "Жовтих жилетів", які вижили в авіакатастрофі глибоко у віддаленій пустелі, у двох часових проміжках — як підлітки, які звертаються до канібалізму, щоб вижити, так і дорослих, на яких вони перетворюються через 25 років… Головних дорослих, що вижили, грають Мелані Лінскі, Крістіна Річчі, Тоні Сайпрес, Лорен Емброуз і Сімона Кесселл; їх молодших колег очолюють Софі Нелісс, Жасмін Савой Браун, Софі Тетчер, Саманта Ханратті, Кортні Ітон і Лів Хьюсон. Серед дорослих акторів третього сезону не вистачає оригінальної зірки Джульєтт Льюїс, оскільки серіал починається після доленосних подій фіналу другого сезону. У гостьових ролях зіграють двічі лауреат премії "Оскар" Гіларі Суонк і Джоел Макхейл…

Жовті куртки

Жовті куртки, Фото: кадр з фільму

"Білий лотос"

Третій сезон світового серіалу приносить нову групу надто привілейованих американців на форпост курорту в Таїланді — разом із членом акторського складу Наташею Ротвелл, яка знову зіграє свою роль із першого сезону. У типовому зірковому акторському складі будуть Керрі Кун, Скотт Гленн, Уолтон Гоггінс, Леслі Бібб, Мішель Монахен, Паркер Поузі, Ліза з Blackpink (у ролі Лалізи Манобал), Дом Гетракул, Джейсон Айзекс, Тайме Таптхімтонг, Сара Кетрін Хук, Сем Нівола, Патрік Шварценеггер, Еймі Лу Вуд, Ніколас Дюверне, Франческа Корні, Арнас Федаравічус, Крістіан Фрідель, Моргана О'Райлі, Лек Патраваді, Джуліан Костов і Шаліні Пейріс.

Білий лотос

Білий лотос, Фото: кадр з фільму

"Річер"

Великий хлопець (Алан Річсон) у центрі бестселерів Лі Чайлда (і одного з найпопулярніших серіалів Prime Video) повертається, доведеться зіткнутися проти ще більшого чувака під час його наступної місії. Сезон заснований на "Переконувачі", сьомій книзі в серії Чайлда про Джека Річера, і в ньому буде показано повернення Марії Стен у ролі колишньої військової колеги Річера Френсіс Ніглі…

Річер

Річер, Фото: кадр з фільму

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