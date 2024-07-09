Ніколас Кейдж, який знявся у 120 фільмах, назвав свою улюблену роль

Про це пише Hollywood Reporter.

60-річного американського актора, лауреата премії "Оскар" за головну роль у фільмі "Покидаючи Лас-Вегас" запитали, яку стрічку за його участі варто подивитися людині, яка не бачила жодного фільму зірки.

Актор знявся майже у 120 фільмах відтоді, як розпочав свою акторську карʼєру на початку 1980-х. Його перша головна роль була у стрічці "Дівчина з долини" 1983 року. Він отримав "Оскар" у 1996 році і знявся у стрічках "Зачаровані Місяцем" 1987-го, "Поцілунок вампіра" 1988-го та "Адаптація" 2002-го, які вважаються найпопулярнішими серед його фанатів. Проте, відповідаючи на питання, Кейдж не вибрав жодного з них.

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Натомість він обрав драму Майкла Сарноскі 2021 року "Свиня". У фільмі Кейдж грає зневіреного одинака та колись відомого шеф-кухаря, який шукає злодіїв, що вкрали його улюблену трюфельну свинку. Фільм отримав одні з найкращих рецензій в кар'єрі Кейджа та набрав 97% позитивних оцінок на Rotten Tomatoes.

"[Свиня] — це те, з чого, на мою думку, люди можуть щось отримати, тому що в якийсь момент трагедія вдарить усіх нас. Питання лише коли. Це також фільм, який для мене схожий на народну пісню. Це дуже тихий, ніжний фільм, який є прямою протилежністю тому, що… люди вважають мене божевільним", - пояснив актор, який переважно грає енергійних і екстравагантних персонажів.

Журналісти зазначили, що Кейдж назвав фільм, який вийшов не дуже давно, і, імовірно, це добре, що його улюблена роль — це не те, що було зроблено десятиліття тому.

"Так. Я думаю, що [акторська гра] зараз — для мене, у всякому разі — цікавіша, і це більш особисте", - прокоментував він.

