Новий серіал "Локербі: у пошуках правди" 2025
Локербі: У пошуках правди (англ. Lockerbie: A Search For Truth) — британський драматичний міні серіал режисерів Отто Батерста та Джима Лоуча, заснований на книзі 2021 року "Бомбування Локербі: Батьківський пошук справедливості" (англ. The Lockerbie Bombing: A Father's Search for Justice) авторства Джима Свайра та Пітера Біддульфа
Оригінальна назва: Lockerbie: A Search for Truth
Міні серіал
2025 рік
Рейс 103 Pan Am вибухнув над Локербі через 38 хвилин після зльоту 21 грудня 1988 року, убивши 259 людей на борту. Уламки літака впали на житловий район, що призвело до загибелі ще 11 людей. Ця трагедія увійшла в історію як найбільший теракт в історії Нової Англії. Доктор Джим Свайр втрачає дочку Флору і шукає справедливості разом із дружиною Джейн…
П'ятисерійний міні серіал вийшов в ефір 2 січня 2025 року. Трансляція здійснюється на телеканалі Sky Television та стрімінговому сервісі Now TV у Великій Британії та Ірландії, а також на платформі Peacock у США.
Актори: Колін Ферт, Кетрін Маккормак, Сем Тротон та інші
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