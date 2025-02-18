"Під замком" - новий кінофільм з Ентоні Гопкінсом та Біллом Скашґордом
Зірка Носферату Білл Скашґорд опиняється в пастці зловісного Ентоні Гопкінса в трейлері фільму жахів "Під замком"
"Під замком" - новий кінофільм в жанрі трилера
У напруженому трилері жахів: "Коли Едді (Білл Скашґорд) вдирається в розкішний позашляховик, він потрапляє в смертельну пастку, розставлену Вільямом (Ентоні Гопкінс), самопроголошеним дружинником, який здійснює власний вердикт перекрученого правосуддя. Не маючи засобів для втечі, Едді мусить боротися за виживання в атракціоні, де втеча — це ілюзія, виживання — жахіття, а справедливість перемикається на найвищу передачу".
Фільм створили режисер Девід Яровескі (Брайтберн), сценарист Майкл Арлен Росс (Турістас) і продюсер Сем Реймі (франшиза "Зловісні мерці").
"Робота з Біллом і Ентоні була унікальним досвідом", — сказав Яровескі EW про роботу над фільмом. "Двоє найвидатніших акторів, кожен з яких втілив у життя деякі з найвідоміших лиходіїв усіх часів. Тепер вони зійдуться один на один у битві розумів — у битві на смерть! Разом вони електричні! Я глибоко вдячний їм обом, а також Сему Реймі за те, що вони були такими неймовірними творчими партнерами і за те, що довірили мені керувати кораблем".
Минуло багато часу відтоді, як ми бачили Гопкінса, який отримав премію "Оскар" за свою культову роль серійного вбивці Ганнібала Лектера у фільмі "Мовчання ягнят" 1991 року, зігравши грізного лиходія. Новий трейлер підкреслює його загрозу, оскільки він тероризує автовикрадача…
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