Покійна королева Єлизавета зʼявиться у фільмі про ведмедика Паддінгтона

Про це пише Euronews.

Покійна королева Єлизавета II зʼявиться в епізодичній ролі в британсько-французькому сімейному комедійному фільмі режисера Дугала Вілсона "Паддінгтон в Перу". Стрічка є третьою частиною серії фільмів про ведмежатка Паддінгтона.

У майбутньому фільмі, який вийде у Великій Британії 8 листопада, Паддінгтон повертається до Перу з родиною Браун, щоб відвідати свою тітку Люсі. Однак обставини змушують їх вирушити в пригоду в перуанських горах і тропічних лісах Амазонки.

Бен Вішоу знову озвучуватиме Паддінгтона. Серед акторського складу є і королева Єлизавета ІІ. Це продовження сцени, в якій королева та Паддінгтон знялися на святкування її платинового ювілею у 2022 році. Зйомки відбулися за кілька місяців до її смерті у віці 96 років.

За словами керівника відділу глобального виробництва в StudioCanal Рона Галперна, який займається дистрибуцією фільму, рішення включити кадр з покійною королевою було прийнято "з дозволу та за згодою королівської родини".

Продюсерка фільму Розі Елісон сказала Variety: "[Королівська родина] насправді була дуже рада, що це сталося. Але ми не хочемо робити з цього подію, тому що Паддінгтон, очевидно, дуже скромний хлопець".

В іншому епізоді Паддінгтон отримав офіційний британський паспорт від міністерства внутрішніх справ. Роб Сілва, співпродюсер "Паддінгтон в Перу", розповів, що всіма улюблений ведмідь отримав паспорт для подорожей.