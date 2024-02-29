Помер італійський кінорежисер Паоло Тавіані
На 93-му році життя помер італійський режисер та сценарист Паоло Тавіані, який вигравав Гран-прі Каннського та Берлінського кінофестивалів
Про це повідомляє Il Messaggero.
Паоло Тавіані помер 29 лютого у римській лікарні у віці 92 років після нетривалої хвороби.
Режисер разом зі своїм братом Вітторіо Тавіані (1929-2018) у 1977 році здобув "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю за картину "Батько-хазяїн" з автобіографічної книги Гавіно Ледди про боротьбу юнака з власним батьком.
1982 року брати Тавіані у співпраці з Тоніно Гуеррою зняли фільм-притчу "Ніч Святого Лаврентія". Вона розповідає про тосканських селян в останній період Другої світової війни та ґрунтується на епізодах з життя батька режисерів. Фільм отримав Гран-прі Каннського кінофестивалю та був номінований на "Оскар".
У 2012 році вийшов фільм братів Тавіані "Цезар має померти", який отримав "Золотого ведмедя" Берлінського міжнародного кінофестивалю.
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