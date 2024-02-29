Помер італійський кінорежисер Паоло Тавіані

Про це повідомляє Il Messaggero.

Паоло Тавіані помер 29 лютого у римській лікарні у віці 92 років після нетривалої хвороби.

Режисер разом зі своїм братом Вітторіо Тавіані (1929-2018) у 1977 році здобув "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю за картину "Батько-хазяїн" з автобіографічної книги Гавіно Ледди про боротьбу юнака з власним батьком.

1982 року брати Тавіані у співпраці з Тоніно Гуеррою зняли фільм-притчу "Ніч Святого Лаврентія". Вона розповідає про тосканських селян в останній період Другої світової війни та ґрунтується на епізодах з життя батька режисерів. Фільм отримав Гран-прі Каннського кінофестивалю та був номінований на "Оскар".

У 2012 році вийшов фільм братів Тавіані "Цезар має померти", який отримав "Золотого ведмедя" Берлінського міжнародного кінофестивалю.