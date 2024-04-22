Шварценеґґер зізнався, що навмисно підштовхнув Сталлоне знятися у найгіршому фільмі в його карʼєрі

Про це він розповів TMZ.

76-річний колишній губернатор Каліфорнії, зірка кіно та бодибілдер Арнольд Шварценеґґер поділився новими подробицями про колишнє суперництво з актором і режисером Сильвестром Сталлоне, з яким нині вони близькі друзі. Шварценеґґер зізнався, що навмисно спровокував Сталлоне підписати контракт на найпровальніший фільм у кар’єрі Сильвестра, і результат вийшов таким, як і очікував зірка "Термінатора".

Спілкуючися з журналістом шоу "TMZ представляє Арнольда та Слая: суперники, друзі, ікони", яке вийде на телеканалі FOX 23 квітня, Шварценеґґер приголомшив Сталонне зізнанням, що саме зробив для того, щоб той погодився знятися у комедії Роджера Споттісвуда 1992 року "Стій, або моя мама стрілятиме". Арнольд знав, що сценарій був жахливим (згодом фільм отримав антипремію "Золота малина" за "Найгірший сценарій"), але він чув, що його суперник у кіноіндустрії цікавиться проєктом. Тож Шварценеґґер розумів, що якщо Слай дізнається, що зірка "Термінатора" хоче цю роль, то він спробує випередити його.

Тому Арнольд попросив свого агента подзвонити агенту Слая, щоб сказати, що Шварценеґґер дуже зацікавився сценарієм. Арнольд таємно зателефонував режисерові, щоб висловити свою зацікавленість, про що Сталлоне донині не знав. Після цього Сильвестр погодився на роль у "Стій, або моя мама стрілятиме", що принесла йому "Золоту малину" за "Найгіршу чоловічу роль".

В інтервʼю в 2006 році Сильвестр Сталлоне заявив, що "Стій, або моя мама стрілятиме" був найгіршим фільмом, у якому він коли-небудь знімався. Він сказав виданню Ain't It Cool News, що це "можливо, один із найгірших фільмів у всій Сонячній системі, включно з інопланетними фільмами, які ми ніколи не бачили", наголосивши, що "плоский черв’як міг би написати кращий сценарій", і що "в деяких країнах – я вважаю в Китаї – показ [фільму] раз на тиждень на державному телебаченні знизив би рівень народжуваності до нуля. Якби вони показували його двічі на тиждень, я вважаю, що через двадцять років Китай би зник".

У жовтні 2023 року Арнольд Шварценеггер поділився, що колишнє суперництво зі Сильвестром Сталлоне було настільки масштабним, що в якийсь момент вийшло з-під контролю. На піку своєї ворожнечі актори почали "вибивати один одного з колії".