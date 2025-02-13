"Сніг": фільм, який очікують мільйони глядачів
Джон Сноу повертається на широкі екрани у фільмі "Сніг"
Джон сноу повертається
Концептуальний трейлер серіалу "Сніг" на HBO Max, який вийшов ще у 2023 році, означає започаткування роботи над продовженням серіалу "Гра престолів". Ми зможемо побачити невдовзі повернення Кіта Харінгтона в ролі Джона Сноу.
Продовження серіалу про Джона Сноу вперше було оголошено The Hollywood Reporter і підтверджено самим Джорджем Р. Р. Мартіном, автором серії "Пісня льоду та полум’я", ще у 2022 році. Відтоді, окрім бурмотіння про збирання групи сценаристів і робочої назви "Сніг", розробка над проєктом йде доволі повільно.
Дата випуску "Снігу"
Якщо припустити, що проєкт виходить за рамки розробки і HBO хоче піти ва-банк на Вестерос, прем’єра другого сезону "Будинку дракона" запланована на літо 2024 року, а "Лицар семи королівств" отримав замовлення на серіал у 2023 році. Це передбачає дату очікування випуску цього проєкту у 2025 році. Але з огляду на те, що сезони "Будинку Дракона" відрізняються двома роками, і припускаючи, що HBO не хоче перекривати трансляцію свого флагманського серіалу, ми можемо думати, що "Сніг" вийде в недільний вечір десь на початку 2026 року.
Де можна буде побачити "Сніг"
"Сніг", ймовірно, транслюватиметься на флагманському потоковому сервісі Warner у США. Якщо стару угоду зі Sky буде продовжено, вона буде доступна ще й на платформах Sky.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.58 Купівля 41.58Продаж 42.04
- EUR Купівля 43.21Продаж 43.87
- Актуальне
- Важливе