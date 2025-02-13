"Сніг": фільм, який очікують мільйони глядачів

Джон сноу повертається

Концептуальний трейлер серіалу "Сніг" на HBO Max, який вийшов ще у 2023 році, означає започаткування роботи над продовженням серіалу "Гра престолів". Ми зможемо побачити невдовзі повернення Кіта Харінгтона в ролі Джона Сноу.

Продовження серіалу про Джона Сноу вперше було оголошено The Hollywood Reporter і підтверджено самим Джорджем Р. Р. Мартіном, автором серії "Пісня льоду та полум’я", ще у 2022 році. Відтоді, окрім бурмотіння про збирання групи сценаристів і робочої назви "Сніг", розробка над проєктом йде доволі повільно.

Дата випуску "Снігу"

Якщо припустити, що проєкт виходить за рамки розробки і HBO хоче піти ва-банк на Вестерос, прем’єра другого сезону "Будинку дракона" запланована на літо 2024 року, а "Лицар семи королівств" отримав замовлення на серіал у 2023 році. Це передбачає дату очікування випуску цього проєкту у 2025 році. Але з огляду на те, що сезони "Будинку Дракона" відрізняються двома роками, і припускаючи, що HBO не хоче перекривати трансляцію свого флагманського серіалу, ми можемо думати, що "Сніг" вийде в недільний вечір десь на початку 2026 року.

Де можна буде побачити "Сніг"

"Сніг", ймовірно, транслюватиметься на флагманському потоковому сервісі Warner у США. Якщо стару угоду зі Sky буде продовжено, вона буде доступна ще й на платформах Sky.

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