"Супермен" зібрав $217 млн у перший вікенд прокату. Аналітики вбачають політичний контекст

Про це пише Variety.

Фільм-екранізація коміксу видавництва DC Comics "Супермен" про однойменного супергероя від режисера Джеймса Ґанна зібрав у США $122 млн у перші вихідні релізу. Це високий показник у США, що дозволив фільму стати третім за величиною дебютним фільмом року після "Minecraft: Фільм" ($162 млн) та "Ліло і Стіч" ($146 млн).

Міжнародні касові збори були дещо меншими, ніж очікувалося, - $95 млн на 78 ринках, що довело загальний світовий показник до $217 млн.

Аналітики касових зборів кажуть, що вони не здивовані, що "Супермен" стартував успішніше в США порівняно з іншими країнами, оскільки персонаж, чиє гасло — "правда, справедливість, американський шлях", — є квінтесенцією американського героя.

"Це видатний дебют усередині країни. Якщо тут і є якась слабкість, то за кордоном. Супермена завжди асоціювали з американським персонажем, і в деяких частинах світу Америка наразі не має великої популярності", - прокоментував Девід А. Гросс, керівник консалтингової фірми FranchiseRe, що надає аналітику касових зборів кіноіндустрії.

Виробництво "Супермена" коштувало Warner Bros. та DC Studios чимало — $225 млн, а реклама — приблизно $100 млн. Фільм про супергероїв — це перший фільм у перезапущеному Всесвіті DC, і він несе колосальну відповідальність за започаткування нового взаємопов’язаного всесвіту коміксів для студії.

Фільм розповідає про щирого героя, який доводить світові, що намагається творити добро, після того, як лиходій Лекс Лютор (Ніколас Голт) реалізує план, щоб налаштувати громадську думку проти нього. На боці Кларка Кента — репортерка Лоїс Лейн (Рейчел Броснаган) та його вірний супутник Крипто, Суперпес. Критики та глядачі схвально оцінили фільм, поставивши йому середній бал 82% на Rotten Tomatoes та оцінку "A-" на екзит-полах CinemaScore.

Раніше керівник DC Studios та режисер нового фільму "Супермен" Джеймс Ганн заявив, що майбутня стрічка про супергероя є історією іммігранта, який шукає кращого життя в Америці.