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Топ-4 фільмів з Діане Крюгер

Олена Чернінька
4 січня, 2025 субота
16:28
Кіно Діане Крюгер

Четвірка фільмів за участі неперевершеної Діане Крюгер

Зміст

"Троя"

Роль прекрасної Єлени, яка мимоволі стала причиною десятирічної війни між греками та троянцями, принесла Діані Крюгер світову популярність. Щоб знятися у цьому фільмі, вона пройшла кастинг, у якому взяли участь близько трьох тисяч претенденток. Для надання образу більшої достовірності Крюгер, звичайна вага якої 48 кг, довелося погладшати до 55. Проте всі старання виявилися недаремними: "Троя" здобула  успіх, увійшовши в сотню найкасовіших фільмів, а про саму актрису заговорив увесь світ…

 

"Щасливого Різдва"

Номінація на премії "Оскар" та "Золотий глобус" у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою", картину було вперше показано на Каннському кінофестивалі. Її події розгортаються у 1914 році під час Першої світової війни. Напередодні Різдва відбувається, здавалося б, абсолютно неможливе: німецькі, французькі та британські солдати залишили зброю та вийшли з окопів, щоб поділитися шоколадом та цигарками, побажати один одному щасливого Різдва та разом відзначити свято. У центрі братства опинилися німецький тенор та його кохана співачка Ганна Соренсен, роль якої виконала Діана Крюгер…

 

"Безславні виродки"

Нашумілий фільм режисера Квентіна Тарантіно про групу американських солдатів-євреїв, які жорстоко карають нацистів, був висунутий на дев'ять премій "Оскар" і отримав безліч позитивних відгуків кінокритиків, а багато з них взагалі включили картину до списку найкращих фільмів першого десятиліття XXI століття. Бред Пітт, Крістоф Вольц, Майкл Фассбендер, Тіль Швайгер - у "Безславних виродках" зібраний по-справжньому зірковий склад. Діана Крюгер зіграла у стрічці Тарантіно подвійного агента — завербовану актрису Бріджет фон Хаммерсмарк, яка шпигує на користь Великобританії. Елегантна та витончена Бріджет у капелюшку та з мундштуком у руці — Діана вкотре створила чудовий образ у стилі ретро…

 

"Прощавай, моя королево"

Розкішні вбрання, високі перуки та ювелірні прикраси – Діана Крюгер виконала роль однієї з найзнаменитіших жінок в історії – королеви Франції Марії-Антуанетти. У фільмі розповідається про липневі повстання 1789 року, коли було взято Бастилію і почалася Велика французька революція. Через 21 рік події тих страшних для Марії днів згадує її придворна чтиця - Сідоні Лаборде (Леа Сейду), таємно закохана в королеву і віддана їй до останнього…

 

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Теги:
Відео
Новини
Суспільство
Культура
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