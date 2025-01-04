Топ-4 фільмів з Діане Крюгер

"Троя"

Роль прекрасної Єлени, яка мимоволі стала причиною десятирічної війни між греками та троянцями, принесла Діані Крюгер світову популярність. Щоб знятися у цьому фільмі, вона пройшла кастинг, у якому взяли участь близько трьох тисяч претенденток. Для надання образу більшої достовірності Крюгер, звичайна вага якої 48 кг, довелося погладшати до 55. Проте всі старання виявилися недаремними: "Троя" здобула успіх, увійшовши в сотню найкасовіших фільмів, а про саму актрису заговорив увесь світ…

"Щасливого Різдва"

Номінація на премії "Оскар" та "Золотий глобус" у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою", картину було вперше показано на Каннському кінофестивалі. Її події розгортаються у 1914 році під час Першої світової війни. Напередодні Різдва відбувається, здавалося б, абсолютно неможливе: німецькі, французькі та британські солдати залишили зброю та вийшли з окопів, щоб поділитися шоколадом та цигарками, побажати один одному щасливого Різдва та разом відзначити свято. У центрі братства опинилися німецький тенор та його кохана співачка Ганна Соренсен, роль якої виконала Діана Крюгер…

"Безславні виродки"

Нашумілий фільм режисера Квентіна Тарантіно про групу американських солдатів-євреїв, які жорстоко карають нацистів, був висунутий на дев'ять премій "Оскар" і отримав безліч позитивних відгуків кінокритиків, а багато з них взагалі включили картину до списку найкращих фільмів першого десятиліття XXI століття. Бред Пітт, Крістоф Вольц, Майкл Фассбендер, Тіль Швайгер - у "Безславних виродках" зібраний по-справжньому зірковий склад. Діана Крюгер зіграла у стрічці Тарантіно подвійного агента — завербовану актрису Бріджет фон Хаммерсмарк, яка шпигує на користь Великобританії. Елегантна та витончена Бріджет у капелюшку та з мундштуком у руці — Діана вкотре створила чудовий образ у стилі ретро…

"Прощавай, моя королево"

Розкішні вбрання, високі перуки та ювелірні прикраси – Діана Крюгер виконала роль однієї з найзнаменитіших жінок в історії – королеви Франції Марії-Антуанетти. У фільмі розповідається про липневі повстання 1789 року, коли було взято Бастилію і почалася Велика французька революція. Через 21 рік події тих страшних для Марії днів згадує її придворна чтиця - Сідоні Лаборде (Леа Сейду), таємно закохана в королеву і віддана їй до останнього…

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