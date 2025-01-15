Топ-5. Фільми та серіали про лікарів серед новинок 2024

Блискучі уми

Brilliant Minds

Серіал

Країна: США

Жанри: Драма, Медичний

Рейтинг IMDB: 7 з 10 2 889

Серіал заснований на історії Олівера Сакса, одного з найвідоміших у світі неврологів.

Геніальний невролог Олівер Вульф використовує нетрадиційні методи лікування, щоб допомогти хворим не зациклюватися на захворюваннях. При цьому він сам страждає від прозопагнозії: Олівер не здатний запам'ятовувати обличчя людей…

У головних ролях: Захарі Квінто, Тамберла Перрі, Ешлі Латроп, Алекс МакНіколл, Орі Кребс, Спенс Мур II, Тедді Сірс, Донна Мерфі та інші

Блискучі розуми, Фото: Постер

Доктор Одіссей

Doctor Odyssey

Серіал

Країна: США

Жанри: Драма, Медичний

Рейтинг IMDB: 5.9 із 10 4 514

Макс — новий бортовий лікар на розкішному круїзному лайнері, де невелика, але професійна команда лікарів справляється з унікальними медичними ситуаціями та один з одним за кілька миль від берега…

У головних ролях: Джошуа Джексон, Філліпа Су, Шон Тіл, Дон Джонсон та інші

Доктор Одіссей, Фото: Постер

Евтаназія

Spare Me Your Mercy

Серіал

Країна: Таїланд

Жанри: Медичний, Детектив, Романтика

Рейтинг IMDB: 9 з 10 91

Чи маєте ви право покінчити з життям? Підозріло зростаючий рівень смертності серед невиліковних пацієнтів залишив незгладимий слід сумніву.

Гунтапат, паліативний лікар, який піклується про своїх пацієнтів, розповідатиме у фільмі історії не тільки свого життя, а й життя своїх пацієнтів…

У головних ролях: Тханапоб Лиратанакачорн, Критсанапум Пибулсонгграм, Арисара Вонгчали, Понгсаторн Йонгвилас, Бхумибхат Тхаворнсири та інші

Евтаназія, Фото: постер

Клініка святого Дениса

St. Denis Medical

Серіал

Країна: США

Жанри: Комедія, Медичний

Рейтинг IMDB: 6.9 із 10 2 301

У медичному центрі Сен-Дені віддані справі лікарі та медсестри щосили намагаються лікувати пацієнтів, зберігаючи цілковиту розсудливість. Виходить у них це з першого разу…

У головних ролях: Венді МакЛендон-Кові, Еллісон Толман, Джош Лоусон, Кахюн Кім, Меккі Ліпер, Девід Алан Грір, Каліко Кауах та іншіі

Клініка святого Деніса, Фото: постер

Ледь дихаючи

Respira

Серіал

Країна: Іспанія

Жанри: Драма, Медичний

Рейтинг IMDB: 6.5 з 10 2 329

Закохана у свою роботу команда медиків рятує життя у галасливій державній лікарні, де пульс частішає як від напруження, так і від романтичних почуттів…

В головних ролях: Ману Риос, Найва Нимри, Бланка Суарес, Айтана Санчес-Хихон, Альфонсо Бассаве, Абриль Замора, Борха Луна, Ксоан Форнеас та інші

Ледь дихаючи, Фото: Постер