Топ-5. Фільми та серіали про лікарів серед новинок 2024
Фільми та серіали про лікарів користуються серед глядачів великою популярністю. У 2024 році вийшла велика кількість таких кінострічок
Блискучі уми
Brilliant Minds
Країна: США
Жанри: Драма, Медичний
Рейтинг IMDB: 7 з 10 2 889
Серіал заснований на історії Олівера Сакса, одного з найвідоміших у світі неврологів.
Геніальний невролог Олівер Вульф використовує нетрадиційні методи лікування, щоб допомогти хворим не зациклюватися на захворюваннях. При цьому він сам страждає від прозопагнозії: Олівер не здатний запам'ятовувати обличчя людей…
У головних ролях: Захарі Квінто, Тамберла Перрі, Ешлі Латроп, Алекс МакНіколл, Орі Кребс, Спенс Мур II, Тедді Сірс, Донна Мерфі та інші
Блискучі розуми, Фото: Постер
Доктор Одіссей
Doctor Odyssey
Країна: США
Жанри: Драма, Медичний
Рейтинг IMDB: 5.9 із 10 4 514
Макс — новий бортовий лікар на розкішному круїзному лайнері, де невелика, але професійна команда лікарів справляється з унікальними медичними ситуаціями та один з одним за кілька миль від берега…
У головних ролях: Джошуа Джексон, Філліпа Су, Шон Тіл, Дон Джонсон та інші
Доктор Одіссей, Фото: Постер
Евтаназія
Spare Me Your Mercy
Країна: Таїланд
Жанри: Медичний, Детектив, Романтика
Рейтинг IMDB: 9 з 10 91
Чи маєте ви право покінчити з життям? Підозріло зростаючий рівень смертності серед невиліковних пацієнтів залишив незгладимий слід сумніву.
Гунтапат, паліативний лікар, який піклується про своїх пацієнтів, розповідатиме у фільмі історії не тільки свого життя, а й життя своїх пацієнтів…
У головних ролях: Тханапоб Лиратанакачорн, Критсанапум Пибулсонгграм, Арисара Вонгчали, Понгсаторн Йонгвилас, Бхумибхат Тхаворнсири та інші
Евтаназія, Фото: постер
Клініка святого Дениса
St. Denis Medical
Країна: США
Жанри: Комедія, Медичний
Рейтинг IMDB: 6.9 із 10 2 301
У медичному центрі Сен-Дені віддані справі лікарі та медсестри щосили намагаються лікувати пацієнтів, зберігаючи цілковиту розсудливість. Виходить у них це з першого разу…
У головних ролях: Венді МакЛендон-Кові, Еллісон Толман, Джош Лоусон, Кахюн Кім, Меккі Ліпер, Девід Алан Грір, Каліко Кауах та іншіі
Клініка святого Деніса, Фото: постер
Ледь дихаючи
Respira
Країна: Іспанія
Жанри: Драма, Медичний
Рейтинг IMDB: 6.5 з 10 2 329
Закохана у свою роботу команда медиків рятує життя у галасливій державній лікарні, де пульс частішає як від напруження, так і від романтичних почуттів…
В головних ролях: Ману Риос, Найва Нимри, Бланка Суарес, Айтана Санчес-Хихон, Альфонсо Бассаве, Абриль Замора, Борха Луна, Ксоан Форнеас та інші
Ледь дихаючи, Фото: Постер
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