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Топ-5 фільмів з Кілліаном Мерфі

Олена Чернінька
2 лютого, 2025 неділя
18:20
Кіно Кілліан Мерфі

Яскравий ірландський актор Кілліан Мерфі народився у Дугласі, графство Корк, у родині Брендана Мерфі, який працює в Департаменті освіти Ірландії, і матері, яка є вчителем французької мови

Зміст

Оппенгеймер

Оригінальна назва: Oppenheimer

2023 рік

Театралізована історія життя Дж. Роберта Оппенгеймера, фізика, який зробив великий внесок у розробку атомних бомб, що поклали кінець Другій світовій війні…

Актори: Кілліан Мерфі, Емілі Блант, Метт Деймон

Дрібниці життя

Оригінальна назва: Small Things Like These

2024 рік

У 1985 році відданий отець Білл Ферлонг відкриває тривожні таємниці, які зберігає місцевий монастир, і розкриває власну шокуючу правду…

Актори: Кілліан Мерфі, Ейлін Волш, Емілі Ватсон

Гострі Картузи

Оригінальна назва: Peaky Blinders

серіал

2013–2022 роки

Гангстерська сімейна епопея, дія якої розгортається в Англії 1900-х років, у центрі якої – банда, яка вшиває бритвені леза в козирки своїх кепок, і їхній лютий бос Томмі Шелбі…

Актори: Кілліан Мерфі, Пол Андерсон, Софі Рандл

28 днів тому

Оригінальна назва: 28 Days Later

2002 рік

Через чотири тижні після того, як таємничий невиліковний вірус поширився Сполученим Королівством, кілька тих, хто вижив, намагаються знайти притулок…

Актори: Кілліан Мерфі, Наомі Гарріс, Крістофер Еклстон

Пекло

Оригінальна назва: Sunshine

2007 рік

У 2057 році команда міжнародних астронавтів відправляється на небезпечну місію, щоб знову запалити вмираюче Сонце ядерною бомбою…

Актори: Кілліан Мерфі, Роуз Бірн, Кріс Еванс

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Теги:
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