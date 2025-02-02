Топ-5 фільмів з Кілліаном Мерфі
Яскравий ірландський актор Кілліан Мерфі народився у Дугласі, графство Корк, у родині Брендана Мерфі, який працює в Департаменті освіти Ірландії, і матері, яка є вчителем французької мови
Оппенгеймер
Оригінальна назва: Oppenheimer
2023 рік
Театралізована історія життя Дж. Роберта Оппенгеймера, фізика, який зробив великий внесок у розробку атомних бомб, що поклали кінець Другій світовій війні…
Актори: Кілліан Мерфі, Емілі Блант, Метт Деймон
Дрібниці життя
Оригінальна назва: Small Things Like These
2024 рік
У 1985 році відданий отець Білл Ферлонг відкриває тривожні таємниці, які зберігає місцевий монастир, і розкриває власну шокуючу правду…
Актори: Кілліан Мерфі, Ейлін Волш, Емілі Ватсон
Гострі Картузи
Оригінальна назва: Peaky Blinders
серіал
2013–2022 роки
Гангстерська сімейна епопея, дія якої розгортається в Англії 1900-х років, у центрі якої – банда, яка вшиває бритвені леза в козирки своїх кепок, і їхній лютий бос Томмі Шелбі…
Актори: Кілліан Мерфі, Пол Андерсон, Софі Рандл
28 днів тому
Оригінальна назва: 28 Days Later
2002 рік
Через чотири тижні після того, як таємничий невиліковний вірус поширився Сполученим Королівством, кілька тих, хто вижив, намагаються знайти притулок…
Актори: Кілліан Мерфі, Наомі Гарріс, Крістофер Еклстон
Пекло
Оригінальна назва: Sunshine
2007 рік
У 2057 році команда міжнародних астронавтів відправляється на небезпечну місію, щоб знову запалити вмираюче Сонце ядерною бомбою…
Актори: Кілліан Мерфі, Роуз Бірн, Кріс Еванс
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