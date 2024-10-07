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"У мене не було пульсу": напередодні виходу мемуарів Аль Пачіно розповів, що ледь не помер у 2020 році

Дар'я Тарасова
7 жовтня, 2024 понедiлок
12:25
Кіно Аль Пачино

Американський актор італійського походження Аль Пачіно напередодні виходу автобіографічної книжки Sonny Boy поділився, що під час пандемії коронавірусу був за крок від смерті

Зміст

Про це він розповів в інтерв’ю New York Times.

84-річний голлівудський актор і режисер, зірка фільмів "Хрещений батько", "Запах жінки", "Дім Ґуччі" Аль Пачіно написав мемуари, які вийдуть 8 жовтня у видавництві Penguin Random House. За кілька днів до цього актор дав велике інтервʼю.

Він зізнався, що у 2020 році ледь не помер від COVID-19. Тоді актор навіть на деякий час втратив пульс.

"Те, що сталося, полягало в тому, що я почувався погано — надзвичайно погано. Потім у мене була лихоманка, зневоднення і все таке. Тож я знайшов когось, хто запросив медсестру для гідратації. Я сидів у своєму будинку. Я йшов. Щось типу того. У мене не було пульсу. За лічені хвилини вони були на місці — швидка допомога перед моїм будинком. Навколо мене було близько шести парамедиків у тій вітальні, і було двоє лікарів. Вони були одягнені в таке вбрання, яке виглядало так, ніби вони прийшли з космосу чи щось таке. Було шоком розплющити очі й побачити це. Всі були навколо мене, і вони сказали: "Він повернувся. Він тут", - пригадав Пачіно.

Актор поділився, що памʼятає, що бачив у ті секунди.

"Я не бачив ні білого світла, ні чогось іншого. Там нічого немає. Як каже Гамлет, "бути чи не бути", невідома країна, звідки не повертається жоден мандрівник". І він каже два слова: "більше нічого". Тож не було більше нічого. Ти просто йдеш. Я ніколи в житті не думав про це", - сказав Пачіно.

Зірковий актор пояснив, що з віком змінив свій погляд на смерть.

"Це просто так, як є. Я не просив цього. Це просто стається, як стається багато речей", - зазначив Пачино.

У пресрелізі книжка Sonny Boy описується як "мемуари людини, якій більше нічого боятися і нічого приховувати". Книжку називають "дивовижно викривальною розповіддю про творче життя повною мірою".

У мемуарах розповідатиметься про дитинство легендарного актора в Нью-Йорку, його виховання з "людяною, але психічно нездоровою матір’ю та її батьками", його команду друзів у Бронксі, а також роки, які він провів, навчаючись у легендарній Вищій школі сценічних мистецтв Нью-Йорка. 

Пачіно також розповість про свою роботу на авангардній театральній сцені Нью-Йорка в 1960-х і 1970-х роках до його великого кінопрориву з фільмами "Паніка в Нідл Парк", "Хрещений батько", "Хрещений батько 2", "Серпіко" та "Собачий полудень".

Сам Пачіно про книжку зазначив: "Це було неймовірно особистим і показовим досвідом, щоб подумати про цей шлях і про те, що акторська гра дозволила мені зробити, і світи, які вона відкрила. Все моє життя було запуском корабля на Місяць, і досі я був дуже щасливим хлопцем".
 

Теги:
Культура
Шоу-бізнес
США
Коронавірус
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