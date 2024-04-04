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Головна Кіно У РФ оголосили, що покажуть на кіноринку Каннського кінофестивалю фільм "Брат 3" з репером-рашистом Птахою 

У РФ оголосили, що покажуть на кіноринку Каннського кінофестивалю фільм "Брат 3" з репером-рашистом Птахою 

4 квітня, 2024 четвер
17:48
Кіно афіша російського фільму "Брат 3"

Росіяни представлять свій фільм "Брат 3" на кіноринку Marché du Film у рамках Каннського кінофестивалю, щоб знайти міжнародного прокатника

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на соцмережі продюсерки фільму.

На кіноринку Marché du Film Каннського кінофестивалю - одного з найпрестижніших кінофестивалів світу - презентують російський фільм "Брат 3", який там вийде під назвою The brattt.

Фото: скриншот/Facebook Георгія Шабаєва

"Фільм "Брат 3" буде представлений у рамках ділової програми міжнародного Каннського кінофестивалю, як і інші два проєкти", - написала продюсерка Юлія Переверзєва.

Росіяни розраховують, що їхня стрічка про Тамбов отримає "міжнародну дистрибуцію та гарне фестивальне життя". У фільмі зокрема знявся російський репер Птаха.

Фото: скриншот з соцмережі

На це звернув увагу журналіст проєкту "Схеми" Георгій Шабаєв. На своїй сторінці у Facebook він уточнив, що Птаха - путініст, який підтримує війну в Україні.

"Птаха – натуральний Z-чорт. Він відкрито підтримував окупацію Криму у 2014-му. Зараз підтримує повномасштабне вторгнення, фотографуючись з російськими військовими на окупованих територіях України. В одному з інтерв'ю у 2019 році він закликав захопити всю територію України", – написав Шабаєв.

Marché du Film — щорічний міжнародний кіноринок Каннського кінофестивалю, у рамках якого продавці фільмів і кінопродюсери можуть влаштувати платні покази своїх кіноробіт.


 

Теги:
Культура
Росія
скандал
Канни
кінофестиваль
Каннський кінофестиваль
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