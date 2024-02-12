Українка Єлизавета Цілик знялась у новому серіалі Netflix

Про це вона повідомила в Instagram.

25-річна українська акторка Єлизавета Цілик зіграла у британському серіалі "Один день". Шоу 8 лютого вийшло на Netflix. Новий серіал має 14 епізодів. Цілик виконала роль працівниці кав'ярні.

"Така тепла і кохана моїй душі ця історія. Від самого початку до кінця. Скільки людей зробило свій внесок, щоб цей момент відбувся", - поділилась Цілик.

"Один день" — це новий мінісеріал Netflix, знятий на основі однойменного світового бестселера 2009 року британського письменника Девіда Ніколса. Він розповідає про Емму й Декса і їхню історію кохання тривалістю двадцять років. За цим романом у 2011 році вийшов фільм данської режисерки Лоне Шерфіґ з Енн Гетевей та Джимом Стерджесом у головних ролях.

За сюжетом головні герої проводять разом одну ніч після випускного, а потім кожен йде своїм життєвим шляхом. Події фільму розгортаються щороку 15 липня.

Єлизавета Цілик народилася у Херсоні 24 лютого 1999 року. Вона брала участь у виставі театральної лабораторії Мистецького арсеналу "Заручники" та у виставі-антиутопії "Асексуали". У 2019 Цілик отримала роль в серіалі "З вовками жити". Вона також знімалась у серіалах "Колір помсти", "Колір пристрасті", "Зникаючі сліди", Кріпосна".

Співпраця з Netflix є для неї першою великою іноземною роботою.