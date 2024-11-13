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Видання People назвало зірку "Офісу" Джона Кразінські найсексуальнішим чоловіком у світі

Дар'я Тарасова
13 листопада, 2024 середа
11:15
Кіно

Американський актор і режисер Джон Кразінські, найбільш відомий за роллю Джима Гелперта в телесеріалі "Офіс", був названий найсексуальнішим чоловіком року

Зміст

Про це повідомляється на сайті People.

45-річний американський актор, режисер і сценарист Джон Кразінські, який прославився після участі в американському телесеріалі "Офіс", що виходив у 2005-2013 роках, названий найсексуальнішим чоловіком 2024 року за версією журналу PEOPLE.

Коментуючи цю новину, зірка фільмів "Кохання поза правилами", "Ліцензія на одруження" і "Наречений напрокат" зазначив: "Була просто миттєва втрата свідомості насправді. Жодних думок. Крім того, що, можливо, мене просто розігрують. Це не так, що я прокидаюся, думаючи: "Невже сьогодні мене попросять стати найсексуальнішим чоловіком?" І все ж саме цього дня ви це зробили. Ви справді підняли для мене планку".

Хоча шанувальникам Кразінські найбільш відомий як улюбливий продавець паперу, що любить розіграші, або як вразливий колишній морський піхотинець, який став агентом ЦРУ, 45-річний актор вважає за краще бути просто чоловіком і батьком. Він живе у Брукліні зі своєю дружиною, акторкою Емілі Блант, і їхніми дочками, 10-річною Гейзел та Вайолет, 8 років.

Кразінські каже, що Блант була дуже схвильована, коли почула цю новину.

"Було багато радості, коли я про це їй розповів", - поділився актор.

Він пожартував, що новий титул змусить його більше займатися хатніми справами.

"Думаю, мені доведеться більше займатися домашніми справами. Після того, як це стане загально відомо, вона скаже: "Добре, значить, ти справді заслужиш це тут, удома", - додав Кразінські.
 

Теги:
Новини
Світ
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