Вовчанчин, якого Усик зіграє в голлівудському фільмі з Двейном Джонсоном, пояснив, чому зʼявився в сценарії

Про це він розповів в інтервʼю виданню "Чемпіон".

51-річний харківʼянин Ігор Вовчанчин, який вважається одним із найкращих бійців в історії, які будь-коли виступали в UFC, і одним із найкращих майстрів змішаних єдиноборств 1990-х років, поділився, що спершу сприйняв, як жарт новину про те, що Олександр Усик зіграє його в голлівудській стрічці. Проте він має своє пояснення, чому потрапив у сценарій фільму про американського майстра змішаних бойових мистецтв Марка Керра.

"Мені зрозуміло, чому я з’явився в сценарії фільму. Біографічна драма присвячена Марку Керру, з яким ми билися двічі. Обидва рази я виграв. А до цього Марк взагалі був непереможним — нікому не програвав. Після наших двобоїв і спортивна кар'єра, і життя американця пішли, певною мірою, наперекіс. Він почав програвати бої, у нього з’явилися ментальні проблеми — такі, які були у Тайсона Ф’юрі після поєдинку з Володимиром Кличком. Фактично для Керра наші зустрічі стали тим поворотним моментом, який розділив його життя на "до" і "після", - поділився Вовчанчин.

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Перший з цих боїв відбувся 12 вересня 1999 року в Йокогамі. Українець переміг технічним нокаутом, але потім ця перемога була анульована.

"Тоді в промоушені якраз мінялись правила. Вже не можна було бити коліном чи ногою, якщо суперник стояв в партері. Якщо не помиляюсь, це був перший турнір за новими правилами. Зараз визнаю, що останні один-два удари були зайвими. Спочатку суддя підняв мені руку. Потім результат бою було анульовано. Через ці удари коліном поєдинок визнали таким, що не відбувся. Але гонорари за бій ми з Марком отримали, як і шанс зустрітися знову", - пояснив легенда ММА.

Під час матчу-реваншу, який відбувся 9 грудня 2000 року в Японії, за словами Вовчанчина, було дуже важко.

"Ми провели два раунди по 10 хвилин, і не виявили переможця. Тільки в додатковій 5-хвилинці мені вдалося вирвати перемогу — одноголосним рішенням суддів. Безумовно, ці два поєдинки з Марком були одними з найважчих і найдраматичніших в моїй спортивній кар’єрі", - зазначив він.

Вовчанчин додав, що інформація про те, що у фільмі "Розгромна машина" його зіграє абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі, боксер Олександр Усик, стала для нього приємною несподіванкою. Майстер ММА стежить за його карʼєрою і дивиться телетрансляції всіх його боїв.

"Завжди цікаво. Під кожного суперника Сашко готується ексклюзивно. Знайомі ми поки заочно — передаємо привіти через спільних друзів. Серед них чинний чемпіон світу з професійного боксу Денис Берінчик. Сподіваюсь, незабаром ми з Усиком зустрінемося. Якщо він захоче поставити питання перед зйомками фільму — буду радий відповісти", - наголосив Вовчанчин.