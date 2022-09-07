Текст документа оприлюднено на офіційному інтернет-представництві глави держави.

Відповідний указ №634/2022 з'явився на сайті очільника держави.

"Присудити Державну премію України імені Олександра Довженка 2022 року кінорежисеру Криштофовичу Вячеславу Сигізмундовичу - за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва”, - йдеться в указі.

Вячеславу Криштофовичу установили премію у 180 тис. гривень.

Довідково. Вячеслав Сигізмундович Криштофович - український кінорежисер, сценарист і театральний педагог. Академік Національної академії мистецтв України (2017). Заслужений діяч мистецтв України (2000). Член Національної спілки кінематографістів України. Лауреат Державної премії України імені Олександра Довженка.

Викладає у Київському державному інституті театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого.

Серед його доробків - "Ой, мамочки…" (2008), "Про нього (Обітниця мовчання)" (2011), "Менти. Таємниці великого міста" (2012, серіал), "Передчуття" (2019), "Право на захист" (2003, т/ф, 12 с), "Я тебе кохаю" (2004) та інші.

Вячеслав Криштофович отримав у 2020 році орден "За заслуги" III ступеня; "Золота дзиґа": премія за внесок у розвиток українського кінематографа, у 2018 році; У 1998 - "Золотой Овен" Найкращому режисеру за фільм "Приятель небіжчика".

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