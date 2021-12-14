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Кіпр змінює правила в'їзду для туристів

14 грудня, 2021 вiвторок
10:35
Світ

З середи, 15 грудня, Кіпр змінює правила в'їзду в країну для іноземних мандрівників через COVID-19

Про це повідомляє Посольство України в Республіці Кіпр.

Через 72 години після прибуття до країни туристи зобов'язані здати експрес-тест на коронавірус. Тести будуть безкоштовними за умови наявності посадкового талону та документа, що посвідчує особу. Щеплені бустерною дозою мандрівники проходити тестування не зобов'язані.

За новими правилами, термін між другою та третьою дозою вакцинації скорочується до п'яти місяців та двох тижнів.

Окрім цього, уряд запровадить обов'язковий карантин у державних карантинних центрах для всіх осіб, у яких підтверджено штам "Омікрон".

З 5 грудня по 31 січня 2022 року уряд обмежив доступ до громадських заходів, таких як ювілеї, хрестини та заклади харчування в готелях. Вхід дозволяється тільки для щеплених принаймні першою дозою, за умови, що у них є негативний результат експрес-тесту або ПЛР-тесту.

Також скасовуються різдвяні заходи, що організовуються приватними компаніями, якщо вони проводяться без дотримання протоколів.

  • 10 грудня на Кіпрі зафіксували перші випадки зараження штамом коронавірусу "Омікрон".
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