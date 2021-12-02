Кіпр змінює правила в'їзду для українців із 6 грудня
У зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон" влада Кіпру вирішила посилити умови в'їзду в країну
Про це повідомляє консульський відділ посольства України в Республіці Кіпр на сторінці у Facebook.
Так, рішення про обов'язкове ПЛР-тестування після прибуття до країни повітряним або морським транспортом, незалежно від країни відправлення, стосується всіх осіб віком від 12 років, незалежно від наявності у них довідки про повну вакцинацію чи одужання від COVID-19. При цьому вартість ПЛР-тесту сплачуватимуть пасажири.
Вжиття тимчасових заходів необхідне у зв'язку з виявленням нової мутації коронавірусу "Омікрон", яку було зафіксовано у країнах Африки та Європи.
"Уточнюється, що пасажири, які в'їжджають в Республіку Кіпр з портів для короткочасного відвідування, повинні мати негативний сертифікат ПЛР-тестування терміном до 72 годин. Крім того, після прибуття вони повинні будуть пройти швидкі тести на антиген за рахунок Республіки Кіпр", - йдеться в повідомленні.
Рішення набуде чинності з понеділка, 6 грудня 2021 року, та діятиме до 10 січня 2022 року, після чого буде переглянуто на основі епідемічних даних.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.18
Купівля 27.18Продаж 27.45
-
EUR
Купівля 30.7Продаж 31.12
- Актуальне
- Важливе