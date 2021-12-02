Кіпр змінює правила в'їзду для українців із 6 грудня

Про це повідомляє консульський відділ посольства України в Республіці Кіпр на сторінці у Facebook.

Так, рішення про обов'язкове ПЛР-тестування після прибуття до країни повітряним або морським транспортом, незалежно від країни відправлення, стосується всіх осіб віком від 12 років, незалежно від наявності у них довідки про повну вакцинацію чи одужання від COVID-19. При цьому вартість ПЛР-тесту сплачуватимуть пасажири.

Вжиття тимчасових заходів необхідне у зв'язку з виявленням нової мутації коронавірусу "Омікрон", яку було зафіксовано у країнах Африки та Європи.

"Уточнюється, що пасажири, які в'їжджають в Республіку Кіпр з портів для короткочасного відвідування, повинні мати негативний сертифікат ПЛР-тестування терміном до 72 годин. Крім того, після прибуття вони повинні будуть пройти швидкі тести на антиген за рахунок Республіки Кіпр", - йдеться в повідомленні.

Рішення набуде чинності з понеділка, 6 грудня 2021 року, та діятиме до 10 січня 2022 року, після чого буде переглянуто на основі епідемічних даних.





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