Про це інформує Reuters.

Міністр охорони здоров’я Кіпру Міхаліс Хаджіпантела заявив, що вимога щодо носіння маски для обличчя в закритих приміщеннях набуває чинності 8 липня.

Як повідомляє кіпрський чиновник після засідання кабінету міністрів, експерти в галузі охорони здоров’я рекомендували цей крок після різкого збільшення кількості захворювань в країні.

Уперше випадок коронавірусу на острові задокументували в березні 2020 року. Відтоді в країні було зафіксовано 1075 смертей.

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