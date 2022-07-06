Кіпр знову запроваджує масковий режим
Влада Кіпру трохи більше ніж через місяць після скасування вимоги, наказала повторно запровадити масковий режим для боротьби з COVID-19, оскільки знову зросла кількість випадків захворювання
Про це інформує Reuters.
Міністр охорони здоров’я Кіпру Міхаліс Хаджіпантела заявив, що вимога щодо носіння маски для обличчя в закритих приміщеннях набуває чинності 8 липня.
Як повідомляє кіпрський чиновник після засідання кабінету міністрів, експерти в галузі охорони здоров’я рекомендували цей крок після різкого збільшення кількості захворювань в країні.
Уперше випадок коронавірусу на острові задокументували в березні 2020 року. Відтоді в країні було зафіксовано 1075 смертей.
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