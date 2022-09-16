Киргизстан звинуватив Таджикистан в обстрілах кордону
Прикордонна служба Киргизстану заявила про обстріли кордону з боку Таджикистану й повідомила про вогонь у відповідь
Про це повідомила прикордонна служба Киргизстану в телеграмі.
У відомстві назвали ситуацію на киргизько-таджицькій ділянці кордону напруженою станом на 8:25.
"Таджицька сторона розпочала обстріл місцевостей Кулунду, Максат та Жани-Жер Лейлекського району Баткенської області. Збройні зіткнення тривають по всьому периметру киргизько-таджицького держкордону", - наголосили прикордонники.
Киргизькі військові ведуть вогонь у відповідь.
У самому Таджикистані ситуацію не коментують.
Довідка: Протяжність кордону Киргизстану з Таджикистаном становить близько 970 км, з яких 519 уточнено, а решта залишається неописаним. Спірними залишаються ділянки між Баткенською областю Киргизстану і Согдійською областю Таджикистану, де села й будинки жителів двох республік розташовані поруч. Це ускладнює роботу з визначення лінії кордону.
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