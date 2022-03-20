Китай не допомагатиме, а буде мовчки спостерігати, як по Амуру пливе труп Російської імперії, - Бобиренко
Керівник експертної групи Бюро аналізу політики, політолог Віктор Бобиренко вважає, що Китай не надаватиме Росії військової допомоги у війні з Україною, але буде мати економічні відносини з агресором
Політолог розповів про це в етері Еспресо.TV.
"Військової допомоги для Росії жодним чином Китай надавати не буде. Це той випадок, коли за конфуціанським звичаєм треба сидіти на березі й замріяно спостерігати поки по Амуру пливе труп Російської імперії", - зазначив Бобиренко.
Політолог додав, що місія України імперії нищити. Але для Китаю ми загрози не становимо, адже в нас немає спільного кордону.
"Китай буде продовжувати торгівлю з РФ. Росія перемикатиме на КНР газо- і нафтові потоки. Але ми розуміємо, газ із Ямала, півночі Тюменської обл, через Уральський хребет та Алтай - перевантажувати дуже далеко, вони не зможуть. Але Китай з Росією торгувати буде й казатиме як кіт Леопольд: "хлопʼята, живімо дружно". Вони вже це заявляють. Отже, жодної військової допомоги, але економічна співпраця з РФ у плані переформатування економічних потоків із Заходу на Китай - це китайці робити будуть, - наголосив Віктор Бобиренко.
- Нагадаємо, глава КНР Сі Цзіньпін заявив президенту США Джо Байдену, що конфлікти, подібні до подій в Україні, не відповідають нічиїм інтересам.
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