Сі Цзіньпін заявив Байдену, що війна в Україні не відповідає нічиїм інтересам
Глава КНР Сі Цзіньпін заявив президенту США Джо Байдену, що конфлікти, подібні до подій в Україні, не відповідають нічиїм інтересам
Про це повідомляє Reuters з посиланням на державні ЗМІ Китаю.
Сі Цзіньпін заявив, що відносини між державами не повинні переходити у стадію конфронтації, а конфлікти між країнами не відповідають жодним інтересам.
"Українська криза - це те, чого ми не хочемо бачити", - сказав він.
Згідно з повідомленнями, Сі сказав, що Китай і США повинні спрямовувати двосторонні відносини в правильному напрямку, і повинні брати на себе належну міжнародну відповідальність і докладати зусиль для миру у світі.
- Нагадаємо, 17 березня держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Байден дасть зрозуміти Сі Цзіньпіну, що Китай нестиме відповідальність за підтримку агресії Росії.
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