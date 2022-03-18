Сі Цзіньпін заявив Байдену, що війна в Україні не відповідає нічиїм інтересам

Про це повідомляє Reuters з посиланням на державні ЗМІ Китаю.

Сі Цзіньпін заявив, що відносини між державами не повинні переходити у стадію конфронтації, а конфлікти між країнами не відповідають жодним інтересам.

"Українська криза - це те, чого ми не хочемо бачити", - сказав він.

Згідно з повідомленнями, Сі сказав, що Китай і США повинні спрямовувати двосторонні відносини в правильному напрямку, і повинні брати на себе належну міжнародну відповідальність і докладати зусиль для миру у світі.

Нагадаємо, 17 березня держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Байден дасть зрозуміти Сі Цзіньпіну, що Китай нестиме відповідальність за підтримку агресії Росії.