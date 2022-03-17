Як повідомляє CNN, держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що під час цієї розмови Джо Байден дасть зрозуміти Сі Цзіньпіну, що Китай нестиме відповідальність за підтримку агресії Росії. Про це інформує Еспресо.TV.

"Ми продовжуємо закликати всі країни, особливо ті, які мають прямий вплив на Росію, використовувати будь-які важелі, якими вони володіють, щоб змусити Москву припинити цю війну. Ми вважаємо, що Китай, зокрема, несе відповідальність за використання свого впливу на президента Путіна та мусить захищати міжнародні правила та принципи, які, як він стверджує, підтримує", – сказав Блінкен.

"Натомість, схоже, Китай рухається у протилежному напрямку, відмовляючись засуджувати цю агресію, намагаючись представити себе нейтральним арбітром. І ми стурбовані, що вони розглядають можливість безпосередньої допомоги Росії військовою технікою для використання в Україні. Завтра президент Байден розмовлятиме з президентом Сі й дасть зрозуміти, що Китай нестиме відповідальність за будь-які дії на підтримку агресії Росії. І ми без вагань накладатимемо за це санкції", - наголосив держсекретар США.