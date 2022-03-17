США готують криптовалютний удар по Росії, - сенаторка

Про це написала у Twitter сенаторка Елізабет Воррен, - інформує Еспресо.TV.



Воррен зауважила, що Америка не може дозволити російському лідеру і його кліці приховувати своє багатство й ухилятися від економічних санкцій за допомогою криптовалюти.

"...Мій новий законопроєкт з... колегами закриє цей потенційний шлях для ухилення і забезпечить притягнення до відповідальності Росії", - додала сенатор.