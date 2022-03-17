США готують криптовалютний удар по Росії, - сенаторка
У США підготували законопроєкт, який заблокує РФ потенційний шлях до ухилення від економічних санкцій за допомогою криптовалюти
Про це написала у Twitter сенаторка Елізабет Воррен, - інформує Еспресо.TV.
Воррен зауважила, що Америка не може дозволити російському лідеру і його кліці приховувати своє багатство й ухилятися від економічних санкцій за допомогою криптовалюти.
"...Мій новий законопроєкт з... колегами закриє цей потенційний шлях для ухилення і забезпечить притягнення до відповідальності Росії", - додала сенатор.
- Нагадаємо, PayPal почав роботу в Україні.
- YouTeam, Square Enix і Corel: Федоров назвав компанії, які приєднались до цифрової блокади Росії та Білорусі.
- Xerox призупинив постачання свого обладнання у РФ.
- Китай тихо ускладнює життя Росії, - CNN.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.05
-
EUR
Купівля 32.44Продаж 33.35
- Актуальне
- Важливе