YouTeam, Square Enix і Corel: Федоров назвав компанії, які приєднались до цифрової блокади Росії та Білорусі
Щодня нові відомі світові бренди відмовляються від співпраці з країною-агресором та її посібником
Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів у своєму Телеграм-каналі, інформує Еспресо.TV
Цифрова блокада РФ продовжується. Розповідаю про ще більше санкцій від технологічних компаній проти країни-агресора та її партнера:
- YouTeam розірвала відносини з постачальниками послуг із РФ та Білорусії. Усю волонтерську роботу працівників, більшість із яких є українцями, компенсують на 100%. Компанія пожертвувала 1 млн грн на підтримку армії і біженців та будуть відраховувати 50% прибутку кожен місяць.
- Компания Square Enix зупинила продаж ігор (Just Cause, Final Fanstasy, Tomb Raider) у РФ — в Epic Games при спробі відкрити сторінки тайтлів з’являється повідомлення, що немає доступу в цьому регіоні.
- Omnicom Group, яка займається маркетинговими комунікаціями та рекламою, повідомила про припинення діяльності у РФ.
- Preply — блокування репетиторів, які територіально перебувають у Росії. Буде також щомісячне пожертвування, рівне всім доходам, отриманим у РФ.
- Corel призупинила свою діяльність у РФ. Також призупинено продажі в Росію та Білорусь.
- F5 призупинила продажі в Росії. Видалила доступ до мережі F5 і призупинила внесок у проєкти з відкритим кодом NGINX у Росії.
- IAB Europe — призупинення будь-якої співпраці з IAB Russia та IAB Belarus.
- SES — припинення партнерами трансляції RT/Russia Today та Sputnik.
- Flo йде з Білорусі. Працівникам запропонували релокейт. Це всесвітньо відомий додаток про жіноче здоров’я. Компанію з білоруським корінням оцінювали в $800 млн.
Нагадаємо, у Мінцифрі щодня звітують про нові успіхи у розширенню цифрової блокади Росії
Дякую кожному, хто відмовився спонсорувати війну РФ проти України.Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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