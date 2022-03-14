Федоров розповів про нові "цифрові" санкції проти Росії
Всього за добу міністр нарахував аж шість вагомих санкційних обмеження, які торкнуться Росії
Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграм, інформує Еспресо.TV.
Санкції проти РФ за останню добу:
- Американська компанія Udemy більше не розвиває свій сервіс у РФ, не продає платні онлайн-курси в РФ. Проте безоплатні курси поки що доступні росіянам.
- Японська компанія Ricoh, яка спеціалізується на виробництві принтерів, фотоапаратів та інших багатофункціональних девайсів, ухвалила рішення призупинити поставки в РФ.
- Запрацювало сповіщення про повітряну тривогу від Google. Ця робота є доповненням до наявних у країні систем сповіщення про повітряні атаки.
- Компанія Oracle припинила всі операції в РФ. Оновлення ПЗ більше не доступне для завантаження. Компанія також призупинила весь сапорт. Продукти й сервіси Oracle більше не експортуються до РФ.
- ASUS приєднується до цифрової блокади й покидає РФ.
- Через те, що з ринку РФ пішли Universal, Warner і Sony Music, російські стримінги «Яндекс.Музыка» та «VK Музыка» не зможуть додавати пісні іноземних виконавців.
У кінці допису Михайло Федоров подякував усім компаніям за свідомі рішення.
- Нагадаємо, міністерство також сьогодні, 14 березня, запустило офіційний сайт для допомоги Україні у криптовалюті.
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