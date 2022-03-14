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Головна війна з Росією Федоров розповів про нові "цифрові" санкції проти Росії

Федоров розповів про нові "цифрові" санкції проти Росії

14 березня, 2022 понедiлок
22:20

Всього за добу міністр нарахував аж шість вагомих санкційних обмеження, які торкнуться Росії

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграм, інформує Еспресо.TV.

Санкції проти РФ за останню добу:

  1. Американська компанія Udemy більше не розвиває свій сервіс у РФ, не продає платні онлайн-курси в РФ. Проте безоплатні курси поки що доступні росіянам.
  2. Японська компанія Ricoh, яка спеціалізується на виробництві принтерів, фотоапаратів та інших багатофункціональних девайсів, ухвалила рішення призупинити поставки в РФ.
  3. Запрацювало сповіщення про повітряну тривогу від Google. Ця робота є доповненням до наявних у країні систем сповіщення про повітряні атаки.
  4. Компанія Oracle припинила всі операції в РФ. Оновлення ПЗ більше не доступне для завантаження. Компанія також призупинила весь сапорт. Продукти й сервіси Oracle більше не експортуються до РФ.
  5. ASUS приєднується до цифрової блокади й покидає РФ.
  6. Через те, що з ринку РФ пішли Universal, Warner і Sony Music, російські стримінги «Яндекс.Музыка» та «VK Музыка» не зможуть додавати пісні іноземних виконавців.

У кінці допису Михайло Федоров подякував усім компаніям за свідомі рішення.

  • Нагадаємо, міністерство також сьогодні, 14 березня, запустило офіційний сайт для допомоги Україні у криптовалюті.

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Росія
санкції
Михайло Федоров
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