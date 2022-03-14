У Мінцифрі запустили офіційний сайт для допомоги Україні у криптовалюті, - Федоров

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграм, інформує Еспресо.TV.

"Дякую кожному, хто вже допоміг і допомагає. Впевнений, що зможемо зібрати ще більше для нашої армії. Важливо, щоб міжнародна підтримка криптоспільноти наших захисників продовжувала зростати", - розповів урядовець.

Міністр зазначив, що зібрані кошти підуть на кіберзахист, інформаційну протидію російській пропаганді та технічну допомогу ЗСУ:

"Надсилайте донати на Aid For Ukraine. Вибирайте суму в обраних криптоактивах, підключайте гаманець і підтверджуйте транзакцію. Поширюйте лінк серед ваших українських та міжнародних друзів".

Михайло Федоров додав, що Aid For Ukraine запустили Мінцифра разом з блокчейн-компанією Everstake та криптобіржею FTX.

Нагадаємо, авіакомпанія SkyUp щоби вижити і платити податки пропонує свої літаки в мокрий лізинг.

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