У Мінцифрі запустили офіційний сайт для допомоги Україні у криптовалюті, - Федоров
Запустили офіційний сайт для криптодонатів Aid For Ukraine.
Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграм, інформує Еспресо.TV.
"Дякую кожному, хто вже допоміг і допомагає. Впевнений, що зможемо зібрати ще більше для нашої армії. Важливо, щоб міжнародна підтримка криптоспільноти наших захисників продовжувала зростати", - розповів урядовець.
Міністр зазначив, що зібрані кошти підуть на кіберзахист, інформаційну протидію російській пропаганді та технічну допомогу ЗСУ:
"Надсилайте донати на Aid For Ukraine. Вибирайте суму в обраних криптоактивах, підключайте гаманець і підтверджуйте транзакцію. Поширюйте лінк серед ваших українських та міжнародних друзів".
Михайло Федоров додав, що Aid For Ukraine запустили Мінцифра разом з блокчейн-компанією Everstake та криптобіржею FTX.
- Нагадаємо, авіакомпанія SkyUp щоби вижити і платити податки пропонує свої літаки в мокрий лізинг.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.22
Купівля 29.22Продаж 31.05
-
EUR
Купівля 32.25Продаж 34.24
- Актуальне
- Важливе