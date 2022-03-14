Крім польотів у Росію та Білорусь. Авіакомпанія SkyUp щоби вижити і платити податки пропонує свої літаки в мокрий лізинг

Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії, передає Еспресо.TV.

"З першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну кожен українець веде боротьбу на своєму фронті: хтось – на передовій, інші – в тилу. Всі разом – за вільну Україну та майбутнє, яке ми хочемо вибирати самі. Майбутнє у цивілізованому світі. Найкраще, що можуть зробити ті з нас, хто захищає Батьківщину без зброї, – це продовжувати працювати з максимальною віддачею", - зазначили у релізі компанії.

Надважливе завдання для українського бізнесу, вважають у пресслужбі перевізника, продовжувати операційну діяльність, бо саме цього зараз потребує Україна для забезпечення стабільності економіки, створення додаткових ресурсів для збройних сил та підтримки постраждалих під час бойових дій мирних жителів"

"Саме тому ми, українська авіакомпанія SkyUp Airlines, звертаємося до світової авіаційної сім'ї із закликом підтримати нас та Україну у цій боротьбі. В нашому авіапарку 15 середньомагістральних літаків Boeing-737, середній вік яких складає 12 років. Всі вони готові до роботи і ми надаємо їх у користування в мокрий лізинг. Взявши у користування наші літаки, ви допоможете нам продовжувати нашу діяльність під час війни і сплачувати податки в державну казну, зберігати робочі місця 1 300 співробітників та підтримувати постраждалих українців", - закликають у SkyUp.

Натомість компанія обіцяє кожен десятий долар чи євро віддавати на допомогу жертвам війни.

"Якщо ваша авіакомпанія не виконує перельоти до Росії та Білорусі, і ви готові до співпраці, будь ласка, звертайтеся за телефоном +380 67 238 0538 або пишіть на o.tarasov@skyup.aero".

Довідково.

Мокрий лізинг – це форма фінансово-правових відносин, коли компанія бере в оренду повітряне судно, повністю готове до використання: з екіпажем, реєстрацією, місцем стоянки, сервісним обслуговуванням, готовою страховкою та іншими потрібними речами.

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