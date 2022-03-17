Xerox призупинив поставки свого обладнання в РФ
Американська компанія Xerox Holdings Corp. заявила про призупинку постачання продукції до Росії, щоб виконати санкційні вимоги
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву головного фіндиректора компанії Ксав'є Хейсса.
Ні український, ні російський ринки не займають у виручці компанії значного обсягу, зазначив фіндиректор Xerox.
За його словами, компанія моніторить ситуацію в РФ та розуміє загрозу потенційної експропріації своїх активів з боку російської влади.
Нагадаємо, російський "АвтоВАЗ" переніс корпоративну відпустку з літа на період з 4 квітня до 24 квітня "у зв'язку з кризою у поставках електронних компонентів".
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