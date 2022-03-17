PayPal почав роботу в Україні, - Федоров
Платіжна система PayPal офіційно почала працювати в Україні
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
"Тепер можна робити покупки в інтернеті, перераховувати кошти та виводити гроші на українські банківські карти", - пише міністр.
За його словами, уже зараз можна прив’язати українські банківські картки та користуватися.
Федоров подякував компанії за швидку реакцію на прохання України та підтримку під час війни.
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