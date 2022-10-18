Китай почав частіше постачати Росії браковані мікросхеми, - росЗМІ
Російські виробники електроніки стикнулися зі збільшенням поставок бракованих комплектувальних
Про це пише російський "Коммерсант" із посиланням на джерела на ринку електроніки.
Через санкції та порушення логістики імпортерам доводиться створювати довші ланцюги поставок та закуповувати товари не безпосередньо у заводів, а у посередників і на біржах, тому ступінь контролю якості продукції знижується, кажуть експерти. Вони припускають, що проблема спричинить зростання цін на російське обладнання вдвічі та збільшить терміни виробництва.
Так, частка бракованих мікросхем та компонентів у постачанні російських компаній з Китаю з початку повномасштабних бойових дій в Україні збільшилася з 2% до 40%.
- Через шість місяців після вторгнення в Україну Росія відчуває серйозний дефіцит технологій, спричинений санкціями.
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