Китай почав частіше постачати Росії браковані мікросхеми, - росЗМІ

Про це пише російський "Коммерсант" із посиланням на джерела на ринку електроніки.

Через санкції та порушення логістики імпортерам доводиться створювати довші ланцюги поставок та закуповувати товари не безпосередньо у заводів, а у посередників і на біржах, тому ступінь контролю якості продукції знижується, кажуть експерти. Вони припускають, що проблема спричинить зростання цін на російське обладнання вдвічі та збільшить терміни виробництва.

Так, частка бракованих мікросхем та компонентів у постачанні російських компаній з Китаю з початку повномасштабних бойових дій в Україні збільшилася з 2% до 40%.

Через шість місяців після вторгнення в Україну Росія відчуває серйозний дефіцит технологій, спричинений санкціями.

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