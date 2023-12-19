Китай погрожує США контрзаходами за продаж обладнання Тайваню для військової сфери

Про це Xinhua.

Веньбінь відреагував на те, що Держдепартамент США схвалив продаж Тайваню засобів підтримки і обладнання на суму 300 мільйонів доларів.

Він заявив, що США грубо порушили принцип "одного Китаю" і положення трьох спільних китайсько-американських комюніке.

За його словами, цей крок серйозно підриває суверенітет і інтереси безпеки Китаю, шкодить миру і стабільності та посилає хибний сигнал "сепаратистським силам, які прагнуть незалежності Тайваню".

"Ми закликаємо Сполучені Штати серйозно ставитися до своїх зобов'язань щодо єдиного Китаю і не підтримувати "незалежність Тайваню", припинити озброювати Тайвань і спричиняти небезпечну тенденцію, припинити створювати фактори, які можуть посилити напруженість у Тайванській протоці", - сказав він.

Ван додав, що незалежно від того, скільки зброї США нададуть Тайваню, "це не змінить історичного курсу на возз'єднання Китаю і не послабить тверду волю китайського народу в захисті свого національного суверенітету і територіальної цілісності".