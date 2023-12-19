Китай погрожує США контрзаходами за продаж обладнання Тайваню для військової сфери
Речник міністерства закордонних справ Ван Веньбінь заявив, що Китай вживатиме контрзаходів проти компаній, причетних до продажу зброї Тайваню
Про це Xinhua.
Веньбінь відреагував на те, що Держдепартамент США схвалив продаж Тайваню засобів підтримки і обладнання на суму 300 мільйонів доларів.
Він заявив, що США грубо порушили принцип "одного Китаю" і положення трьох спільних китайсько-американських комюніке.
За його словами, цей крок серйозно підриває суверенітет і інтереси безпеки Китаю, шкодить миру і стабільності та посилає хибний сигнал "сепаратистським силам, які прагнуть незалежності Тайваню".
"Ми закликаємо Сполучені Штати серйозно ставитися до своїх зобов'язань щодо єдиного Китаю і не підтримувати "незалежність Тайваню", припинити озброювати Тайвань і спричиняти небезпечну тенденцію, припинити створювати фактори, які можуть посилити напруженість у Тайванській протоці", - сказав він.
Ван додав, що незалежно від того, скільки зброї США нададуть Тайваню, "це не змінить історичного курсу на возз'єднання Китаю і не послабить тверду волю китайського народу в захисті свого національного суверенітету і територіальної цілісності".
- 15 грудня Державний департамент США схвалив продаж обладнання на суму 300 мільйонів доларів для підтримки тактичних інформаційних систем Тайваню, що стало черговою допомогою острову у сфері оборони. Міністерство оборони Тайваню заявило, що продаж допоможе підтримувати ефективність систем спільного бойового командування й управління, що дасть змогу покращити інформування на полі бою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.11 Купівля 37.11Продаж 37.68
- EUR Купівля 40.24Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе