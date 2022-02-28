Китай закликав до поваги суверенітету та територіальної цілісності всіх країн
Міністерство закордонних справ Китаю закликало поважати та підтримувати суверенітет і територіальну цілісність усіх країн
Про це заявив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь на пресконференції в понеділок, передає Укрінформ.
"Слід поважати та підтримувати суверенітет і територіальну цілісність усіх країн, а цілі та принципи Статуту ООН слід спільно захищати. Це принцип, якого Китай послідовно дотримується, і основна норма, що регулює міжнародні відносини, якої повинні дотримуватися всі країни", - заявив він.
Це була відповідь на питання про агресію Росії.
Там закликали докласти зусиль, щоб відкинути ментальність часів Холодної війни, та створити ефективний механізм європейської безпеки шляхом діалогу та переговорів.
Дипломат зауважив, що Пекін визнає "особливі історичні складнощі в українському питанні та законні занепокоєння Росії щодо безпеки".
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