Китай запустив новий супутник для спостереження за Землею
У вівторок, 23 листопада, Китай запустив новий супутник для моніторингу Землі
Про це повідомляє Xinhua.
Запуск ракети-носія Long March-4C почався о 7:45 годині за місцевим часом із космодрому у місті Цзюцюань, що на північному-заході Китаю. Супутник успішно дістався потрібної орбіти.
У агентстві зазначили, що космічний апарат працюватиме на сонячно-синхронній орбіті на висоті 755 км і об'єднається в мережу з орбітальним супутником Gaofen-3, щоб покращити можливості спостережень за морськими суднами, а також моніторингу надзвичайних ситуацій у морі та на суші.
Крім того, супутник допомагатиме в галузях запобігання наслідкам морських катастроф, захисту навколишнього середовища, динамічного моніторингу морського середовища, охорони водних ресурсів, сільського господарства та метеорології.
- Нагадаємо, 5 листопада Китай запустив супутник науки про Землю "Гуанму".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.73
Купівля 26.73Продаж 27.05
-
EUR
Купівля 30.02Продаж 30.46
- Актуальне
- Важливе