Китай запустив новий супутник для спостереження за Землею

Про це повідомляє Xinhua.



Запуск ракети-носія Long March-4C почався о 7:45 годині за місцевим часом із космодрому у місті Цзюцюань, що на північному-заході Китаю. Супутник успішно дістався потрібної орбіти.



У агентстві зазначили, що космічний апарат працюватиме на сонячно-синхронній орбіті на висоті 755 км і об'єднається в мережу з орбітальним супутником Gaofen-3, щоб покращити можливості спостережень за морськими суднами, а також моніторингу надзвичайних ситуацій у морі та на суші.



Крім того, супутник допомагатиме в галузях запобігання наслідкам морських катастроф, захисту навколишнього середовища, динамічного моніторингу морського середовища, охорони водних ресурсів, сільського господарства та метеорології.

Нагадаємо, 5 листопада Китай запустив супутник науки про Землю "Гуанму".