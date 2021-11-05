Китай запустив супутник науки про Землю
5 листопада Китай запустив супутник науки про Землю "Гуанму"
Про це повідомляють "Сіньхуа".
Супутник запустили на космодромі Тайюань (провінція Шансі, Північний Китай) за допомогою ракети носія "Чанчжен-6" 5 листопада о 10:19 за пекінським часом. Він успішно дістався потрібної орбіти.
У центрі запуску супутників повідомили, що це вже 395-ий політ ракет носіїв серії "Чанчжен".
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