Китайські науковці виявили скам'янілості квітів віком 100 млн років
Науковці з Циндаоського університету науки і технологій у Китаї знайшли скам'янілості квітів у бурштині
Про це пише Сіньхуа.
Китайські вчені зазначають, що знахідка є підставою для вивчення взаємозв'язку між еволюцією квітів у Південно-Східній Азії та рухом тектонічних плит.
Відкриття доводить, що деякі знайдені в Південній Африці квіти не змінилися з часів динозаврів.
За інформацією науковців, скам'янілості були майже такі ж, як сучасний вид Філіка, котрий належить до чагарникової рослинності Фінбос.
Учені дослідили 21 фрагмент бурштину, який був знайдений у М'янмі та налічує близько 100 млн років. З'ясувалося, що рослини добре адаптуються до лісових пожеж.
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