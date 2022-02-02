Китайські науковці виявили скам'янілості квітів віком 100 млн років

Про це пише Сіньхуа.



Китайські вчені зазначають, що знахідка є підставою для вивчення взаємозв'язку між еволюцією квітів у Південно-Східній Азії та рухом тектонічних плит.



Відкриття доводить, що деякі знайдені в Південній Африці квіти не змінилися з часів динозаврів.



За інформацією науковців, скам'янілості були майже такі ж, як сучасний вид Філіка, котрий належить до чагарникової рослинності Фінбос.



Учені дослідили 21 фрагмент бурштину, який був знайдений у М'янмі та налічує близько 100 млн років. З'ясувалося, що рослини добре адаптуються до лісових пожеж.



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