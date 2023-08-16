Про це інформує Bloomberg, посилаючись на дані аналітичної компанії Kpler.

За оцінками Kpler, Китай цього місяця імпортуватиме з Ірану близько 1,5 мільйона барелів нафти на день, що буде найвищим показником, зафіксованим Kpler з 2013 року. Середній показник за перші сім місяців цього року становив 917 тисяч барелів на день.

Стрибок вартості Brent з кінця червня приблизно на одну п’яту підвищив попит на нафту за зниженими цінами. За словами трейдерів, два основні іранські маркерні сорти наразі торгуються зі знижкою понад 10 доларів за барель до Brent. Крім того, вони дешевші за російську нафту.

Аналітик компанії вказує, що іранська нафта часто класифікується як така, що походить з Малайзії, а в китайських урядових даних вона іноді зазначається як розбавлена бітумна суміш, у випадку змішання з важчою венесуельською нафтою.

"Тим часом Vortexa Ltd., інша компанія, яка відстежує потоки нафти до Китаю, заявила, що цього місяця країна отримує близько 1 мільйона барелів іранської нафти на день, порівняно з рекордними 1,3 мільйона барелів у грудні. Протилежні оцінки компаній, що відстежують танкери, можуть бути пов'язані з різними методами аналізу потоків", - зазначає видання