Китайський марсохід передав нові фото з Червоної планети
Китайський марсохід "Чжужун" подолав на Марсі 800 м та зробив нові знімки Червоної планети
Про це повідомляє Xinhua у twitter.
Китайське національне космічне управління (CNSA) опублікувало нові зображення, зроблені марсоходом "Чжужун".
Марсохід вже здолав відстань у 800 м та проїхав по скелях, кратерах і дюнах. Станом на 7 серпня 2021 року "Чжужун" пропрацював на поверхні Марсу 83 марсіанські дні, які приблизно на 40 хвилин довші, ніж день на Землі.
- Нагадаємо, 12 липня у Китайському національному космічному управлінні заявили, що марсохід "Чжужун" проїхав уже понад 400 м поверхнею Марса.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.75
Купівля 26.75Продаж 27
-
EUR
Купівля 31.49Продаж 31.93
- Актуальне
- Важливе