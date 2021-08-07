Китайський марсохід передав нові фото з Червоної планети

Про це повідомляє Xinhua у twitter.

Китайське національне космічне управління (CNSA) опублікувало нові зображення, зроблені марсоходом "Чжужун".

Марсохід вже здолав відстань у 800 м та проїхав по скелях, кратерах і дюнах. Станом на 7 серпня 2021 року "Чжужун" пропрацював на поверхні Марсу 83 марсіанські дні, які приблизно на 40 хвилин довші, ніж день на Землі.









China's Mars rover #Zhurong has traveled more than 800 meters on the surface of the red planet as of Friday https://t.co/elIW4pZm1e pic.twitter.com/sQ6T8Q372D — China Xinhua News (@XHNews) August 6, 2021