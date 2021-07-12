Китайський марсохід проїхав вже понад 400 метрів на Марсі
У Китайському національному космічному управлінні (CNSA) заявили, що марсохід "Чжужун" проїхав уже понад 400 метрів поверхнею Марса
Про це повідомляє Сіньхуа.
Марсохід проїхав 410,025 метра і працює в штатному режимі.
У CNSA розповіли, що орбітальний апарат місії "Тяньвень-1" нормально пропрацював на орбіті протягом 353 днів. Відстань між Землею і Марсом становить 370,7 млн. км.
Китайська місія на Марс "Тяньвень-1", яка складається з орбітального апарату, посадкового модуля і марсохода, була запущена 23 липня 2020 року. 15 травня 2021 року посадковий модуль з марсоходом приземлився в південній частині рівнини Утопія у північній півкулі Марса.
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