Китайський марсохід проїхав вже понад 400 метрів на Марсі

Про це повідомляє Сіньхуа.

Марсохід проїхав 410,025 метра і працює в штатному режимі.

У CNSA розповіли, що орбітальний апарат місії "Тяньвень-1" нормально пропрацював на орбіті протягом 353 днів. Відстань між Землею і Марсом становить 370,7 млн. км.



Китайська місія на Марс "Тяньвень-1", яка складається з орбітального апарату, посадкового модуля і марсохода, була запущена 23 липня 2020 року. 15 травня 2021 року посадковий модуль з марсоходом приземлився в південній частині рівнини Утопія у північній півкулі Марса.