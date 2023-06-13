Класичні пончики. Рецепт
Рецепти пончиків дуже різноманітні. Але класичні пончики повинні готуватися із дріжджового тіста. Сьогодні ми пропонуємо Вам рецепт класичних пончиків. Їх можна готувати з начинкою або без неї
Інгредієнти:
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60 мл молока
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Одне яйце
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70 г вершкового масла
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Близько двох склянок борошна
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30 г свіжих дріжджів (або 11 г сухих дріжджів)
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Чверть чайної ложки солі
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Три столові ложки цукру
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Один яєчний білок для змащування тіста
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Півсклянки джему, повидла чи густого варення (для начинки)
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Цукрова пудра (для посипання пончиків)
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500 мл олії рослинної рафінованої для фритюру
Спосіб приготування:
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Розтираємо дріжджі із однією чайною ложкою цукру
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Додаємо тепле молоко
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Додаємо півсклянки борошна, перемішуємо, накриваємо рушником
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Залишаємо суміш на двадцять хвилин, щоб тісто “підійшло”
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Розтоплюємо вершкове масло на маленькому вогні й остуджуємо
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Збиваємо яйце з цукром і сіллю
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Тісто, яке підійшло, з'єднуємо зі збитим яйцем та розтопленим маслом Додаємо потрохи борошно й замішуємо тісто
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Гарно вимішуємо наше тісто, щоб воно було м’яким і не приставало до рук
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Тісто залишаємо в мисці на півгодини в теплому місці та накриваємо його рушником
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Далі розкатуємо тісто в пласт товщиною 0,5 см
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Спеціальною формочкою вирізаємо з розкачаного тіста круглі кусені
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На серединку половинки наших вирізаних кругів тіста викладаємо трохи густого варення, джему чи повидла
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Змащуємо краї тіста яєчним білком
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Зверху змазані начинкою половинки накриваєм порожніми половинками тіста
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Защипаємо краї
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Накриваємо пончики рушником
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Залишаємо їх на п’ятнадцять хвилин “вистоятись”
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А тим часом у казані розігріваємо олію
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Олії в казані має бути рівно стільки, щоб вона повністю закривала пончики
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Температура олії для фритюру повинна бути 180°С
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Викладаємо в розігріту олію по кілька пончиків
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Смажимо до румяності з усіх сторін
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Готові пончики виймають шумівкою
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Викладаємо наш смаколик на паперову серветку, щоб стекло зайве масло
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Остуджуємо пончики
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Посипаємо смаколик цукровою пудрою
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Подаємо до столу
Смачного!
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