Кличко назвав карантинні обмеження, які можуть ввести у Києві

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Кличко зазначив, що напередодні можливого погіршення ситуації розробляється алгоритм подальшого посилення карантинних правил, які засновані на досвіді інших країн.

"Наприклад, коли тільки при наявності QR-коду про вакцинацію людина зможе бути присутньою на масових заходах, ходити в кафе і ресторани, в місця, де є ймовірність близького контакту з великою кількістю людей і поширення інфекції. Ми розглядаємо такі варіанти обмежень", - зауважив він.

За його словами, такі обмеження можуть стосуватися і проїзду у громадському транспорті.

"Але, підкреслю, це на рівні ідей поки - варіанти, які розглядаються", - заявив мер..

Кличко наголосив, що запроваджувати COVID-сертифікати в громадському транспорті на випадок червоного рівня влада не планує.

"Але в разі різкого погіршення ситуації - для того, щоб не вводити повний локдаун, як це було в минулому році, ми розглядаємо різні можливі гібридні обмеження, які зараз використовують деякі країни", - додав він.

Усі обмеження контролюватимуть поліція з Муніципальною вартою, у тому числі співробітники комунальних підприємств.

Нагадаємо, у Києві існує ризик потрапляння до "помаранчевої" карантинної зони.

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