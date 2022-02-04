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Головна Суспільство Кличко заявив, що "УДАР" на наступні вибори піде самостійно

Кличко заявив, що "УДАР" на наступні вибори піде самостійно

4 лютого, 2022 п'ятниця
14:31
Суспільство УДАР

Політична партія "УДАР" самостійно братиме участь у наступних парламентських виборах

Про це заявив лідер партії "УДАР", голова КМДА Віталій Кличко під час XXV з’їзду партії у Києві.

"УДАР" - самостійна партія. Наголошую, що в наступних виборах ми братимемо участь самостійно", - сказав він.

Також Кличко закликав демократичні сили об'єднатися заради спільних цілей.

Він анонсував, що партія має намір закликати президента, депутатів Верховної Ради, Кабінет Міністрів, лідерів політичних партій, місцеве самоврядування скликати Національний форум єдності України.

Крім того, керівник виконкому партії Артур Палатний дав зрозуміти, що "УДАР" має намір висувати свою кандидатуру і для участі в наступних виборах президента України.

"УДАР" готовий брати на себе відповідальність за ситуацію в країні. І ми це доведемо на найближчих парламентських і президентських виборах", - сказав він на з'їзді.

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